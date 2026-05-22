خلص على والدته لسبب مؤسف .. جريمة مبكية في الشرقية

شهدت مدينة القنايات بمحافظة الشرقية واقعة مأسوية تجرد فيها شاب من مشاعر الإنسانية وقام بذ.. بح امه اثناء قيامها باعداد الطعام له وذلك بسبب اضطرابه النفسي وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 66 عاما مصابة بجرح قطعى بالرقبة وطعنات متعددة في البطن والصدر وجروح قطعية فى اليد ونزيف حاد ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.

وبالإنتقال والفحص اكدت التحريات أن مرتكب الواقعة نجل المجني عليها شاب يبلغ من العمر 44 عاما وأنه مصاب باضطراب نفسى واكتئاب وسبق دخوله احدى مستشفيات الأمراض النفسية قبل ذلك واصيب بحالة هياج اثناء مشادة بينة وبين والدته اثناء اعدادها الطعام له فقام على أثرها بالتقاط سلاح ونحرها.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت انتداب الطب الشرعي لفحص الجثة لتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنها وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير محضر بالواقعة.