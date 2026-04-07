جيش الاحتلال يحثّ المواطنين في إيران على تجنب استخدام القطارات
قبل غلق باب التقديم.. آخر فرصة لأصحاب الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة
"أوتشا" يحذر: المنظومة الصحية في غزة باتت أقرب إلى الانهيار
لليوم الـ39 على التوالي.. الاحتلال يغلق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة
اليوم العالمي للصحة.. 23.2٪ زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة
صراع القمة.. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري
مواعيد نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة
أمين الفتوى: تسعير الشبكة بالجرامات تمييز مرفوض يُفرغ الزواج من قيمته
أزمة رسوم شهادة الدبلومة الامريكية|التعليم تمنع تحصيلها بالدولار |والأهالي: "القرار ما اتنفذش"
وزير خارجية فرنسا معارضا ترامب: لا نؤيد ضرب البنية التحتية بإيران
بعد احترافه في إسبانيا.. إبراهيم عبد الجواد بعد إصابة بلال عطية: هترجع أقوى
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

محمد غالي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، شهد ارتفاعا ملحوظا مع بداية التعاملات البنكية للريال السعودي، حيث سجل زيادة بنحو 6 قروش مقارنة بمستويات الصباح، في ظل استمرار تقلبات سوق الصرف وتأثره بالعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.

سعر الريال السعودي في البنوك

في بنك مصر، سجل الريال السعودي 14.45 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة بالتعاملات السابقة، في ضوء تحركات العملة السعودية أمام الدولار.

وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الشراء 14.45 جنيه، وسعر البيع 14.51 جنيه، مع استقرار نسبي بين البنوك الحكومية الكبرى.

أما في البنك الأهلي المصري، فقد سجل الريال 14.45 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع، فيما سجل بنك الإسكندرية 14.42 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع، مع فروق محدودة تعكس سياسات التسعير المختلفة بين البنوك.

وسجل البنك التجاري الدولي 14.48 جنيه للشراء و14.52 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك التعمير والإسكان 14.46 جنيه للشراء و14.50 جنيه للبيع، في ظل تباين طفيف بين البنوك الخاصة والحكومية.

توقعات سعر الريال السعودي

يحظى سعر الريال السعودي بمتابعة مستمرة من قبل المواطنين والمستثمرين، نظرا لأهميته في التحويلات المالية والتعاملات التجارية مع المملكة العربية السعودية، خاصة في مجالات الاستيراد.

وتؤثر تحركات الريال بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالسوق السعودي، كما تلعب دورا في تحديد اتجاهات الجنيه المصري واستقرار السوق النقدي، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديثات أسعار البنكنوت والتحويلات داخل القطاع المصرفي.

أسعار العملات اليوم البنك الاهلي المصري

العملة - سعر البنكنوت شراء - سعر البنكنوت بيع - سعر التحويل شراء - سعر التحويل بيع

دولار أمريكي - 54.39 - 54.49 - 54.39 - 54.49
يورو - 62.6845 - 62.9196 - 62.6845 - 62.9196
جنيه إسترليني - 71.8601 - 72.1557 - 71.8601 - 72.1557
دولار كندي - 39.048 - 39.1789 - 39.048 - 39.1789

كرون دانمركي - 0 - 0 - 8.3882 - 8.4208
كرون نرويجي - 0 - 0 - 5.5959 - 5.6143
كرونا سويدية - 0 - 0 - 5.7391 - 5.7654

فرنك سويسري - 67.979 - 68.3003 - 67.979 - 68.3003
ين ياباني (100) - 34.0108 - 34.1459 - 34.0108 - 34.1459
دولار أسترالي - 37.5237 - 37.7234 - 37.5237 - 37.7234

دينار كويتي - 174.048 - 177.5497 - 174.048 - 177.5497
ريال سعودي - 14.4501 - 14.5133 - 14.4501 - 14.5133
درهم إماراتي - 14.794 - 14.8353 - 14.794 - 14.8353

دينار بحريني - 142.0364 - 144.4975 - 0 - 0
ريال عماني - 139.1582 - 141.5361 - 0 - 0
ريال قطري - 13.8046 - 14.9492 - 0 - 0
دينار أردني - 75.8313 - 76.9633 - 0 - 0

اليوان الصيني - 0 - 0 - 7.9038 - 7.9273

وتعكس هذه الأسعار الفروق بين التعاملات النقدية البنكنوت والتحويلات المصرفية، حيث تختلف بعض العملات في توافرها بين النوعين وفقا لسياسات البنوك وحجم التداول داخل السوق.

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

ميدو

بعد حبس نجله… أول تعليق من ميدو في أحدث ظهور له

قرار رسمي من الحكومة بشأن إجازة شم النسيم.. هل تم ترحيلها للخميس؟

قرار رسمي من الحكومة بشأن إجازة شم النسيم.. هل تم ترحيلها للخميس؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

مجتبى خامنئي

إعلام أمريكي: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في مدينة قم وسط إيران

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا باستهداف خطوط السكك الحديدية في إيران

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

بالصور

شعرك بيقع بشكل مخيف؟ 7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر وطرق فعالة توقفه فورًا

7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر
7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر
7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر

بملابس الجيم.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

بملابس الجيم.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
بملابس الجيم.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
بملابس الجيم.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

طريقة عمل ريش ضاني في الفرن زي المطاعم.. سر التتبيلة

طريقة عمل ريش ضاني في الفرن
طريقة عمل ريش ضاني في الفرن
طريقة عمل ريش ضاني في الفرن

بعد ارتفاعات الأسعار.. أرخص سيارة زيرو تقدمها شيري في مصر

شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد