سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، شهد ارتفاعا ملحوظا مع بداية التعاملات البنكية للريال السعودي، حيث سجل زيادة بنحو 6 قروش مقارنة بمستويات الصباح، في ظل استمرار تقلبات سوق الصرف وتأثره بالعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.

سعر الريال السعودي في البنوك

في بنك مصر، سجل الريال السعودي 14.45 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة بالتعاملات السابقة، في ضوء تحركات العملة السعودية أمام الدولار.

وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الشراء 14.45 جنيه، وسعر البيع 14.51 جنيه، مع استقرار نسبي بين البنوك الحكومية الكبرى.

أما في البنك الأهلي المصري، فقد سجل الريال 14.45 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع، فيما سجل بنك الإسكندرية 14.42 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع، مع فروق محدودة تعكس سياسات التسعير المختلفة بين البنوك.

وسجل البنك التجاري الدولي 14.48 جنيه للشراء و14.52 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك التعمير والإسكان 14.46 جنيه للشراء و14.50 جنيه للبيع، في ظل تباين طفيف بين البنوك الخاصة والحكومية.

توقعات سعر الريال السعودي

يحظى سعر الريال السعودي بمتابعة مستمرة من قبل المواطنين والمستثمرين، نظرا لأهميته في التحويلات المالية والتعاملات التجارية مع المملكة العربية السعودية، خاصة في مجالات الاستيراد.

وتؤثر تحركات الريال بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالسوق السعودي، كما تلعب دورا في تحديد اتجاهات الجنيه المصري واستقرار السوق النقدي، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديثات أسعار البنكنوت والتحويلات داخل القطاع المصرفي.

أسعار العملات اليوم البنك الاهلي المصري

العملة - سعر البنكنوت شراء - سعر البنكنوت بيع - سعر التحويل شراء - سعر التحويل بيع

دولار أمريكي - 54.39 - 54.49 - 54.39 - 54.49

يورو - 62.6845 - 62.9196 - 62.6845 - 62.9196

جنيه إسترليني - 71.8601 - 72.1557 - 71.8601 - 72.1557

دولار كندي - 39.048 - 39.1789 - 39.048 - 39.1789

كرون دانمركي - 0 - 0 - 8.3882 - 8.4208

كرون نرويجي - 0 - 0 - 5.5959 - 5.6143

كرونا سويدية - 0 - 0 - 5.7391 - 5.7654

فرنك سويسري - 67.979 - 68.3003 - 67.979 - 68.3003

ين ياباني (100) - 34.0108 - 34.1459 - 34.0108 - 34.1459

دولار أسترالي - 37.5237 - 37.7234 - 37.5237 - 37.7234

دينار كويتي - 174.048 - 177.5497 - 174.048 - 177.5497

ريال سعودي - 14.4501 - 14.5133 - 14.4501 - 14.5133

درهم إماراتي - 14.794 - 14.8353 - 14.794 - 14.8353

دينار بحريني - 142.0364 - 144.4975 - 0 - 0

ريال عماني - 139.1582 - 141.5361 - 0 - 0

ريال قطري - 13.8046 - 14.9492 - 0 - 0

دينار أردني - 75.8313 - 76.9633 - 0 - 0

اليوان الصيني - 0 - 0 - 7.9038 - 7.9273

وتعكس هذه الأسعار الفروق بين التعاملات النقدية البنكنوت والتحويلات المصرفية، حيث تختلف بعض العملات في توافرها بين النوعين وفقا لسياسات البنوك وحجم التداول داخل السوق.