سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 أبريل في البنوك في ختام تعاملات اليوم.

سعر صرف الريال السعودي في البنوك

البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 14.53 جنيه للشراء، و14.55 جنيه للبيع.

إتش إس بي سي

ووصل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي لنحو 14.50 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني

وبلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك قطر الوطني 14.49 جنيه، وسعر البيع 14.52 جنيه.



البنك المركزي المصري

ووصل سعر شراء الريال في البنك المركزي المصري لنحو 14.49 جنيه، وسعر البيع 14.53 جنيه.

المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر شراء الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 14.49 جنيه، وسعر البيع 14.52 جنيه.

البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر شراء الريال السعودي 14.48 جنيه، وسعر البيع 14.52 جنيه.

بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر 14.45 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري، سجل سعر شراء الريال السعودي نحو 14.45 جنيه، وسعر البيع 14.52 جنيه.

بنك قناة السويس

ووصل في بنك قناة السويس سعر شراء الريال السعودي إلى 14.44 جنيه، وسعر البيع 14.54 جنيه.

بنك الإسكندرية

بلغ بنك الإسكندرية سعر شراء الريال السعودي 14.42 جنيه، وسعر البيع 14.52 جنيه.