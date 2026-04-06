قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستقبل كامافينجا مع ريال مدريد يثير الجدل

رباب الهواري

تشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن مستقبل أحد لاعبي نادي ريال مدريد بات محل شك، في ظل تزايد التكهنات حول مصيره مع نهاية الموسم الحالي.

 ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الفريق مرحلة تقييم شاملة لعناصره، استعدادًا لاتخاذ قرارات مهمة تخص قائمة اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

موسم صعب للاعب الفرنسي

يعيش لاعب خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا فترة غير مستقرة، بعدما مرّ بموسم صعب على المستوى الفني، خاصة في ظل مشاركاته المتذبذبة وعدم ثبات مستواه داخل الملعب. هذه الظروف جعلت اللاعب بعيدًا عن تقديم الأداء المنتظر منه، مقارنة بما قدمه في المواسم السابقة.

تأثير الجهاز الفني على وضعه

ازدادت الضغوط على كامافينجا تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، بقيادة تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، حيث لم يتمكن من حجز مكان أساسي ثابت في التشكيل. كما أن التغييرات التكتيكية والاعتماد على عناصر أخرى في وسط الملعب أثّرت بشكل واضح على فرصه في المشاركة والاستمرارية.

تغير موقف ريال مدريد

بحسب ما نشرته صحيفة “الماركا” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد أعادت تقييم موقفها من اللاعب الفرنسي. فبعدما كان يُنظر إليه كعنصر لا غنى عنه في الفريق، أصبح الآن أحد الأسماء التي يمكن مناقشة مستقبلها، سواء بالاستمرار أو الرحيل، في إطار خطة إعادة الهيكلة.

مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات

في ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل كامافينجا مفتوحًا على عدة سيناريوهات، سواء بالبقاء ومحاولة استعادة مستواه، أو الرحيل لخوض تجربة جديدة تمنحه فرصة أكبر للمشاركة. ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع اقتراب نهاية الموسم، ومع حسم إدارة النادي لقراراتها النهائية بشأن قائمة الفريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

