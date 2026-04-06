سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6 أبريل 2026

تشهد أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 اهتماما متزايدا من المواطنين، خاصة العاملين بالخارج، لمتابعة تطورات سعر الصرف أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات في البنوك العاملة بالسوق المصرفية.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.830 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

في المقابل، تراجعت قيمة مكون الذهب ضمن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري لتسجل 19.188 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 21.502 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق.

وسجل البنك المركزي صافي ربح قياسي بلغ 202.152 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 187.375 مليار جنيه بنهاية يناير، بزيادة شهرية تجاوزت 14.7 مليار جنيه.

كما تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بأكثر من ملياري دولار، ليصل إلى نحو 27.37 مليار دولار (1.313 تريليون جنيه) خلال فبراير، مقارنة بـ 29.49 مليار دولار (1.385 تريليون جنيه) في يناير السابق.

وفي السياق ذاته، توقعت وكالة موديز أن تبلغ مدفوعات الفائدة الحكومية ذروتها خلال السنة المالية 2026 عند نحو 63% من الإيرادات، بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تنخفض إلى نحو 57% من الإيرادات (10% من الناتج) بحلول عام 2028.

كما رجحت الوكالة تراجع الدين الحكومي إلى نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 82% في يونيو 2025، بدعم من تحقيق فوائض أولية واستمرار النمو الاقتصادي مع انخفاض تدريجي في تكلفة الاقتراض.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

جاءت أسعار الريال السعودي متفاوتة نسبيا بين البنوك، حيث سجل:

البنك الأهلي الكويتي: 14.53 جنيه للشراء، و14.55 جنيه للبيع.

بنك إتش إس بي سي: 14.50 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 14.49 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 14.49 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 14.49 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.48 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 14.45 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 14.45 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 14.44 جنيه للشراء، و14.54 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 14.42 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع.

وتعكس هذه المستويات حالة من الاستقرار النسبي في سعر الريال السعودي داخل القطاع المصرفي، مع فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع وفقا لسياسات التسعير بكل بنك.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 بنك اهلي

تشهد أسعار العملات الأجنبية استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديثات أسعار البنكنوت والتحويلات، والتي تعكس حركة العرض والطلب داخل السوق المصرفي.

أسعار العملات اليوم بنك اهلي

العملة - سعر البنكنوت شراء - سعر البنكنوت بيع - سعر التحويل شراء - سعر التحويل بيع

دولار أمريكي - 54.42 - 54.52 - 54.42 - 54.52

يورو - 62.6157 - 62.8507 - 62.6157 - 62.8507

جنيه إسترليني - 71.7256 - 72.0645 - 71.7256 - 72.0645

دولار كندي - 39.0191 - 39.1245 - 39.0191 - 39.1245

فرنك سويسري - 67.8723 - 68.1415 - 67.8723 - 68.1415

ين ياباني (100) - 34.0508 - 34.1754 - 34.0508 - 34.1754

دولار أسترالي - 37.4246 - 37.706 - 37.4246 - 37.706

دينار كويتي - 174.144 - 177.7053 - 174.144 - 177.7053

ريال سعودي - 14.458 - 14.5201 - 14.458 - 14.5201

درهم إماراتي - 14.8021 - 14.8435 - 14.8021 - 14.8435

دينار بحريني - 142.1147 - 144.577 - 0 - 0

ريال عماني - 139.235 - 141.6104 - 0 - 0

ريال قطري - 13.8122 - 14.9534 - 0 - 0

دينار أردني - 75.8731 - 77.0056 - 0 - 0

اليوان الصيني - 0 - 0 - 7.9063 - 7.9236

وتعكس هذه الأسعار الفروق بين التعاملات النقدية المباشرة البنكنوت والتحويلات المصرفية، حيث تختلف بعض العملات في توافرها بين النوعين وفقا لسياسات البنوك وحجم التداول.