7914 جنيها.. أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

استقر أغلي أعيرة الذهب خلال تداولات اليوم الأحد الموافق 29-3-2026، وسط حالة من الترقب داخل الأسواق.

آخر تحديث لأكبرعيار ذهب

سعر الذهب اليوم

وأبقت الأعيرة الذهبية المختلفة على قيمتها من دون تغيير بالتوازي مع تجدد الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

الذهب يرتفع

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر زيادة بمعدل بلغ 75 جنيهًا على مدار 3 تحركات أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6925 جنيهًا

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة 7914 جنيهًا للشراء و 7800 جنيهًأ للبيع.

عيار 22

وسجل سعر 22 نحو 7254 جنيهًا للشراء و7150 جنيهًا للبيع.

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6925 جنيهًا للشراء و 6825 جنيهًا للبيع.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5935 جنيهًا للشراء و 5850 جنيهًا للبيع.

عيار أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4493 دولار للشراء و 4491 دولار للبيع .

عيار الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 55.4 ألف جنيها للشراء و 54.6 ألف جنيهًأ للبيع.

الذهب في السوق العالمية

عافى سعر الذهب، ليتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية له منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع تسارع عمليات الشراء عند أسعار منخفضة بعد موجة التراجع الأخيرة.

ارتفع سعر المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 4.1% ليتجاوز مستوى 4550 دولاراً للأونصة، ليعوض خسائر جلسة التداول السابقة. وكان الذهب قد تراجع خلال الأسابيع الماضية، مع ارتفاع أسعار النفط بفعل الصراع في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم في الولايات المتحدة. يشكل ذلك ضغطاً سلبياً على الذهب الذي لا يحصل حائزوه على نسبة فوائد من الاحتفاظ به.

هبوط الذهب

رغم مكاسب اليوم، ما زالت الضغوط الهبوطية قائمة على الذهب مع تزايد الشكوك بشأن احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران. وواصلت إيران وإسرائيل تبادل إطلاق الصواريخ، فيما استهدفت طهران عدة دول في الخليج العربي.