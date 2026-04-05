الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

7160 جنيهًا .. سعر أشهر عيار ذهب في محال الصاغة اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أشهر عيار ذهب في مصر استقرارًا داخل محلات الصاغة المختلفة وذلك في أول تداولات له اليوم الأحد 5-4-2026 .

آخر تحديث لسعر عيار 21

وسجّل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7160 جنيهًا للشراء و 7110 جنيهات للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في الصاغة 

واستقر سعر سعر الذهب في أول تعاملات له محلات الصاغة المصرية وبمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتًا على مختلفة المشغولات الذهبية من دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل الأسواق.

تراجع طفيف

وفقد سعر جرام الذهب 20جنيهًا جديدة في ختام تعاملات أمس السبت.

أسعار الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7160 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8182 جنيهًا للشراء و 8125 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7501 جنيه للشراء و 7448 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب الان

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7160 جنيهًا للشراء و 7110 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6137 جنيهًأ للشراء و 6094 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 57.28 ألف جنيه للشراء و 56.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4677 دولارًا للشراء و 4675 دولارًا للبيع.

سعر الذهب

الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم ، رغم المكاسب الأسبوعية القوية للأوقية عالميًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات السياسة النقدية، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.

وتعاني من حالة ركود وتباطؤ ملحوظ في المبيعات، سواء للسبائك أو المشغولات، مع تأثر أكبر لقطاع المشغولات خلال الفترة الأخيرة.

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

