تراجع جميع الأعيرة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم حالة جديدة من التراجع داخل محلات الصاغة، وسط استمرار التقلبات التي تسيطر على السوق منذ عدة أيام، في ظل تأثر الأسعار بالتغيرات العالمية وحركة الدولار والعرض والطلب داخل السوق.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضًا جديدًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بآخر تحديث، ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي باتت تهيمن على السوق، خاصة مع ترقب المستثمرين والمستهلكين لأي تحركات مفاجئة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.





سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق على النحو التالي:

عيار 24: سجل مستوى 8182.75 جنيه للبيع و8125.75 جنيه للشراء

عيار 22: سجل نحو 7501 جنيه للبيع و7448.5 جنيه للشراء

عيار 21: سجل حوالي 7160 جنيهًا للبيع و7110 جنيهات للشراء

عيار 18: سجل 6137.25 جنيه للبيع و6094.25 جنيه للشراء

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في سوق الصاغة، حيث يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين سواء في الشراء أو البيع، ما يجعله الأكثر تأثرًا بحركة الأسعار اليومية.



الجنيه الذهب والأونصة

كما سجل الجنيه الذهب اليوم نحو 57280 جنيهًا للبيع و56880 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 4677.21 دولار للبيع و4675.35 دولار للشراء.

ويعكس هذا التراجع ارتباط السوق بشكل مباشر بالأسعار العالمية، حيث تتأثر حركة الذهب في مصر بأي تغيرات في البورصات الدولية أو أسعار الدولار.

عوامل تتحكم في الأسعار

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية تجعلها في حالة تغير مستمر، من أبرزها:

أسعار الذهب في الأسواق العالمية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

معدلات التضخم وأسعار الفائدة

حجم الطلب المحلي على الذهب

التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية

قرارات البنوك المركزية المتعلقة بالاحتياطي الذهبي

وتلعب هذه العوامل دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار سواء بالصعود أو الهبوط.



المصنعية وتأثيرها على المستهلك

تختلف أسعار الذهب النهائية للمستهلك في مصر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة، والتي تتراوح عادة بين 100 و250 جنيها للجرام الواحد، وقد تختلف من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى.

يشهد سوق الذهب حالة من الترقب بين المواطنين والتجار على حد سواء، في ظل عدم وضوح الاتجاه القادم للأسعار، خاصة مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويرى خبراء أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التحركات سواء صعودًا أو هبوطًا، وفقًا للتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل تغيرات أسعار الفائدة وتحركات الدولار.

يبقى الذهب في مصر داخل دائرة التذبذب المستمر، مع تسجيل تراجع جديد اليوم، بينما يظل عيار 21 في صدارة الاهتمام باعتباره الأكثر تداولًا، في وقت يترقب فيه السوق أي إشارات جديدة قد تحدد اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة.