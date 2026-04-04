سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4-4-2026 | كل الأعيرة والجنيه والأوقية

سجل سعر الذهب زيادة طفيفة بلغت 5 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة؛ ليستعيد بذلك اليوم السبت 4-4-2026

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 7170 جنيهًا.

سعر عيار 24



سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8200 جنيه للشراء و 8142 جنيهًا للبيع

سعر عيار 22



وصل سعر عيار 22 نحو 7516 جنيهًا للشراء و 7125 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18



بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6150 جنيهاً للشراء و 6107 جنيهات للبيع.



سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 57.4 ألف جنيه للشراء و 57 ألف جنيه.

سعر أوقية الذهب



بلغ سعر أوقية الذهب 4677 دولارًا للشراء و 4675 دولارًا للبيع.

تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، سواء من المقبلين على شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل، لما يتمتع به من قدرة نسبية على الحفاظ على قيمته مقارنة بغيره من الأصول المالية.