تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.8% خلال أبريل الماضي

تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.8% خلال شهر أبريل الماضي، في مقابل 3.3% في الشهر السابق عليه.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الأربعاء/ أن هذا المعدل جاء أقل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا أن يبلغ 3% على خلفية خفض سقف أسعار الطاقة الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل الماضي.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إن هذه الأرقام تعكس مدى صحة الخطة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، محذرة من أن تغيير المسار الآن سيعرض استقرار البلاد الاقتصادي للخطر، وسيلحق الضرر بالطبقة العاملة، في إشارة إلى الدعوات الأخيرة باستقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.