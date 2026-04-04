نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب في بداية التعاملات المسائية اليوم

هبطت أسعار الذهب مساء اليوم السبت 4-4-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية بالمقارنة بما كان عليه مساء أمس.

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب 10جنيهات جديدة بأول تعاملات مسائية له اليوم بالمقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سعر الذهب مساء اليوم 7165 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8188 جنيهًا للشراء و 8131 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7505 جنيهًا للشراء و 7453 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 7165 جنيهًأ للشراء و 7115 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 6141 جنيهًا للشراء و 6098 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 57.32 ألف جنيه للشراء و 56.92 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4677 دولار للشراء و 4675 دولار للبيع.