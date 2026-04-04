أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يكسر حاجز 7 آلاف

يبحث المواطنون عن اسعار الذهب الان، والتي تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما متناميا من قبل المواطنين، سواء من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

والذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل، نظرا لقدرته النسبية على الحفاظ على قيمته مقارنة بغيره من الأصول المالية.

أسعار الذهب في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8,170 جنيها للبيع و8,115 جنيها للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق ، نحو 7,150 جنيها للبيع و7,100 جنيه للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6,130 جنيها للبيع و6,085 جنيها للشراء.

سجل عيار 14 نحو 4,765 جنيها للبيع و4,735 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 57,200 جنيه للبيع و56,800 جنيه للشراء.

سجلت الأونصة نحو 254,160 جنيها للبيع و252,385 جنيها للشراء، فيما بلغت عالميا نحو 4,676.39 دولار.

تكلفة مصنعية الذهب في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وذلك وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إلى جانب سياسة التسعير المعتمدة لدى كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، في مقدمتها العرض والطلب؛ إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات السوق، حيث يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال على الذهب كخيار استثماري بديل، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر كذلك أسعار النفط العالمية على حركة الذهب، إذ تدفع تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، لا سيما خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.