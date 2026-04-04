الإشراف العام
اقتصاد

أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يكسر حاجز 7 آلاف

محمد غالي

يبحث المواطنون عن اسعار الذهب الان، والتي تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما متناميا من قبل المواطنين، سواء من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

والذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار طويل الأجل، نظرا لقدرته النسبية على الحفاظ على قيمته مقارنة بغيره من الأصول المالية.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8,170 جنيها للبيع و8,115 جنيها للشراء.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق ، نحو 7,150 جنيها للبيع و7,100 جنيه للشراء.
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6,130 جنيها للبيع و6,085 جنيها للشراء.
سجل عيار 14 نحو 4,765 جنيها للبيع و4,735 جنيها للشراء.
بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 57,200 جنيه للبيع و56,800 جنيه للشراء.
سجلت الأونصة نحو 254,160 جنيها للبيع و252,385 جنيها للشراء، فيما بلغت عالميا نحو 4,676.39 دولار.

تكلفة مصنعية الذهب في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وذلك وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إلى جانب سياسة التسعير المعتمدة لدى كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، في مقدمتها العرض والطلب؛ إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات السوق، حيث يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال على الذهب كخيار استثماري بديل، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر كذلك أسعار النفط العالمية على حركة الذهب، إذ تدفع تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، لا سيما خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

الترمس

طريقة تحضير الترمس في المنزل قبل شم النسيم بخطوات بسيطة

بطاطس ويدجز

طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

عبد الرحمن أبو زهرة

بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة.. كل ما تود معرفته عن مرضه

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد