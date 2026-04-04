حصاد الاقتصاد | 6 ملفات بارزة.. 8000 جنيه حد أدنى للأجور و17.75% عائد سند المواطن وارتفاع الذهب

شهد الأسبوع الجاري عددًا من التطورات الاقتصادية المهمة على المستويين المحلي والدولي، في ظل متابعة الحكومة لتداعيات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد وقطاع الطاقة.

وتضمنت أبرز الملفات قرارات الحكومة لتنظيم مواعيد غلق المحال وترشيد استهلاك الطاقة، وإعلان زيادات جديدة في الأجور، إلى جانب طرح أدوات ادخارية للمواطنين، وتسهيلات ضريبية لصناع المحتوى، فضلاً عن تحركات ملحوظة في أسواق الذهب العالمية.

ورصدت «صدى البلد» أبرز الملفات الاقتصادية التي تصدّرت المشهد خلال الأسبوع، وتنوّعت بين تطورات في الاقتصاد والطاقة، وتحركات إقليمية ودولية مؤثرة على الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية وما نتج عنها من تأثيرات على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، إلى جانب قرارات حكومية تتعلق بتنظيم مواعيد المحال، وزيادة الأجور، وطرح أدوات ادخارية جديدة، بالإضافة إلى تسهيلات ضريبية لصناع المحتوى، وذلك على النحو التالي:



مد ساعات عمل المحلات حتى 11 مساءً

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، متابعة الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد وقطاع الطاقة، مع التأكيد على استمرار تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل استهلاك الوقود.

كما تقدمت الحكومة بالتهنئة، ومناقشة تعديل مواعيد غلق المحلات في أعياد المسيحيين.

ووافق مجلس الوزراء على أن تكون مواعيد الإغلاق من الجمعة 10 أبريل إلى الاثنين 13 أبريل الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، مع توجيه التهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف جنيه.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: إن بند الأجور في الموازنة ارتفع بنسبة 21%، وهناك زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي.

كما أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حزمة جديدة من زيادات الأجور تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من أول يوليو المقبل.



إعادة طرح «سند المواطن» بعائد 17.75%

أعلنت وزارة المالية المصرية عن طرح «سند المواطن» مرة تانية خلال الأيام المقبلة من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، ودا بعد النجاح الكبير اللى حققه الإصدار الأول، واللي شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين خلال ٣ أسابيع.

ويتميز «سند المواطن» بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.75% صافي من الضرائب، يُصرف بشكل شهري، ولمدة 18 شهرًا، ما يجعله أداة ادخارية واستثمارية جذابة وآمنة.

ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في السند 10 آلاف جنيه، بما يتيح لشريحة واسعة من المواطنين فرصة الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بشكل مباشر.

تسهيلات ضريبية لصناع المحتوى

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال عن دليل لتوعية صناع المحتوى بواجباتهم الضريبية والمزايا الجديدة، وتنظيم حساباتهم رسميًا مع توافر تسهيلات ضريبية.

وتشمل أهم الالتزامات تسجيل دفتر إيرادات لتسجيل كل الأرباح خلال السنة، وتسجيل دفتر مصروفات لتسجيل التكاليف المرتبطة بالنشاط، مع إصدار فواتير إلكترونية.

ومن الممكن استبدال الدفاتر الورقية بأنظمة الكمبيوتر إذا كانت البيانات محفوظة وفق ضوابط معتمدة.

كما يمكن الاستفادة من نظام المحاسبة الضريبية المبسط حسب حجم الإيرادات وفق قانون رقم 6 لسنة 2025.

إجراءات جديدة لترشيد الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تقدم دعمًا كاملًا لكافة الدول العربية المتضررة من الحرب، مشددًا على أن أمن مصر القومي يرتبط بأمن منطقة الخليج العربي، في ظل موقف ثابت من الدولة والشعب المصري لمساندة الأشقاء العرب.

وأوضح أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب والحد من تداعياتها على المنطقة.

وأضاف أن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات تدريجية لترشيد الاستهلاك، تشمل تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، وتقليل إنارة الشوارع واللافتات الإعلانية، مؤكدًا أنه في حال استمرار الأزمة سيتم اتخاذ إجراءات إضافية لحماية موارد الدولة.



ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مدعومة بتراجع الدولار، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية انتهاء الحرب مع إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4675.25 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 4723.21 دولارًا، وهو الأعلى منذ 20 مارس.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار بنحو 2%، ما عزز جاذبية السلع المقومة بالعملة الأميركية لحاملي العملات الأخرى.