الإشراف العام
اقتصاد

عاطف عبد اللطيف : عوائد السياحة قادرة على تغطية فروق التوفير في الطاقة نتيجة غلق المحال مبكرا

السياحة
السياحة
ولاء عبد الكريم

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر أن مصر  من الدول القليلة على مستوى العالم التي تعد واحة من الامن و الامان و في ظل الصراعات الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط والتوترات تعد مصر قبلة العالم سواء لراغبي الاقامة الطويلة أو السياحة او الاستثمار بشكل عام .

وأوضح ان خير دليل على ذلك هو تصريحات الرئيس  الأمريكي دونالد ترامب بان مصر فيها امان اعلى من امريكا والجرائم لاتذكر بها مقارنة بأي دولة أخرى وذلك خلال زيارته مؤخرا لمصر  في قمة شرم الشيخ للاتفاق على حل الأزمة الفلسطينية .

و أضاف د. عاطف عبد اللطيف أن مصر دولة عظيمة ومحورية وتهدف لنشر السلام و العمل على معالجة الأزمات الملتهبة بالمنطقة بشكل دبلوماسي و هادئ بعيدا عن التوترات و التعصب .

ونوه إلى انه خلال  زيارته مؤخرا لعدد من الدول الأوروبية والتواصل مع منظمي الرحلات العالميين  وجد ان هناك الكثير من الجنسيات ترغب في زيارة مصر والاقامة لفترات طويلة او السياحة بهدف قضاء أوقات ممتعة في مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية و طبيعتها الساحرة .

وطالب بالعمل على ايجاد حلول ومنها ضرورة تدبير عدد اكبر من الطائرات و زيادة الرحلات الجوية و خطوط الطيران من والى الدول المستهدف جذب سياحة منها  ويمكن أن يتم ذلك من خلال التعاقد على تأجير طائرات من دول اخرى بحيث يتم اعداد برامج ورحلات سواء للإقامات الطويلة او السياحة خاصة ان مصر حاليا من الدول الرائدة و التي عليها طلب سياحي لزيارتها نتيجة للاستقرار و كذلك الشعب المضياف و ما شهده العالم من خلال سفراء بلدان العالم الذين يشاركون في احتفالات رمضان وتوزيع الوجبات  ومشاركة سفير فرنسا بإحدى الحفلات المدرسية على المسرح  مؤخرا يبعث برسائل قوية عن مصر و جمالها و استقرارها .

وذكر عاطف عبد اللطيف  انه نتيجة لكل ما سبق ذكره لا يجب التضحية بكل هذه المكاسب التي تعود على السياحة و الدخل القومي بعوائد دولارية كبيرة وزيادة فرص التشغيل و الحد من البطالة ويتوقف كل ذلك على توفير بعض الأموال من استهلاك الطاقة ونخسر ما يبحث عنه العالم كله من زيادة نمو السياحة ونقرر الترشيد في الطاقة بتحديد مواعيد لاغلاق الأنشطة التجارية و السياحة في التاسعة مساء لمدة شهر .

ودعا إلى اعادة النظر في هذا القرار ولذلك يجب إعادة النشاط التجاري و السياحي إلى طبيعته و يجب دراسة الاثار الاقتصادية من هذا القرار وتنفيذه و كذلك الأثار الناتجة عن عدم تنفيذ القرار و عوائد السياحة في حالة عودتها إلى طبيعتها في مختلف ربوع مصر ويجب ايضا مراعات من يعملون في الفترات المسائية بالأنشطة المختلفة حتى لا ينضمون إلى قائمة البطالة .

وناشد بضرورة استغلال الفرصة الحالية في مصر وطبيعتها و مكانتها و امنها واستقرارها و العمل على اضاءة المدن المصرية واستقطاب اكبر قدر من الباحثين عن الإقامات الطويلة و والسياحة ايضا و النظر فيما يحققونه من دخل قومي كبير يغطي تكاليف الطاقة التي يتم توفيرها من قرار غلق المنشآت المختلفة في التاسعة مساء .

