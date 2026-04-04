قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ضغوط على الين الياباني وتنامي شهية الصناديق الخليجية نحو الصين

تُعيد حرب إيران رسم خريطة تدفق العملات الآسيوية، إذ تعزز استخدام اليوان في تجارة الطاقة، وتضغط على الروبية الهندية وتدفع السلطات لإجراءات استثنائية، وتزيد تقلبات الين الياباني، في وقت تتصاعد فيه مخاطر الطاقة على كوريا الجنوبية واحتمالات الركود في أستراليا بفعل اضطراب الإمدادات وارتفاع التكاليف.

في هذه التغطية نستعرض أحدث التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في دول آسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن سلسلة "آسيا اليوم" التي تقدمها "الشرق بلومبرغ".

الصين.. الحرب تعزز الثقة في تدويل اليوان

أدت الحرب إلى تألق نجم اليوان الصيني كأداة دفع بديلة في التجارة المرتبطة بالطاقة، بعدما أتاح استخدامه لسداد رسوم عبور "مضيق هرمز" تطبيقاً عملياً لدوره الدولي، ما عزّز ثقة الأسواق بإمكانية تدويله وجذب تدفقات رأسمالية نحو الصين، خاصة في ظل علاقاتها مع إيران، وهو ما انعكس مُباشرةً في صعود أسهم شركات المدفوعات والخدمات المالية المرتبطة به.

من ناحية أخرى، نشرت وكالة "شينخوا" الصينية تقريراً حول تزايد إقبال الصناديق السيادية الخليجية على سوق الأسهم الصينية وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي والتي دفعت إلى توجيه تدفقات رأسمالية من الشرق الأوسط نحو الأسواق الصينية. وأوضح التقرير أنه بحسب الإفصاحات حتى 31 ديسمبر 2025، فإن كلاً من جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية برزا ضمن أكبر عشرة مُساهمين للأسهم القابلة للتداول في 36 شركة مُدرَجة في سوق الأسهم الصينية من الفئة "إيه"، مُستفيدين من مرونة الأصول الصينية وقدرتها على امتصاص صدمات إمدادات النفط. وتركّزت الاستثمارات في قطاعات الصناعة والمواد وتكنولوجيا المعلومات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

