الذكرى الرابعة لرحيل سمير صبري.. الفنان الشامل والإعلامي المثقف

تحل اليوم /الأربعاء/ الذكرى الرابعة لرحيل سمير صبري، الفنان الشامل الذي استطاع على مدار عقود طويلة أن يصنع لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور، بعدما قدّم نموذجًا متفردًا للفنان المثقف متعدد المواهب، فجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج والإذاعة، ليصبح واحدًا من أبرز رموز الفن في مصر والعالم العربي.

وُلد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936 بمدينة الإسكندرية، وتخرج في "فيكتوريا كوليدج"، قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليبدأ خطواته الأولى في عالم الفن والإعلام، حيث كانت انطلاقته عبر الإذاعة الإنجليزية التي أظهر خلالها تمكنًا لافتًا من اللغة الإنجليزية، لينتقل بعدها إلى شاشة التلفزيون ويحقق حضورًا استثنائيًا كمقدم برامج، خاصة من خلال برنامجه الشهير "النادي الدولي"، الذي استضاف عبره كبار نجوم الفن والسياسة والمجتمع.

وامتلك سمير صبري موهبة فنية متنوعة أهلته للانتقال من أدوار بسيطة في بداياته، إلى المشاركة في بطولة أكثر من 130 فيلمًا سينمائيًا تنوعت بين الكوميديا والرومانسية والتراجيديا، ومن أبرز أعماله السينمائية "البحث عن فضيحة"، و"شباب مجنون جدًا"، و"الجلسة سرية"، و"جحيم تحت الماء"، و"جحيم تحت الأرض"، و"بالوالدين إحسانا".

كما ترك بصمة واضحة في الدراما التلفزيونية، من خلال مشاركته في أعمال بارزة، منها "حضرة المتهم أبي"، و"ملكة في المنفى"، و"قضية رأي عام"، و"أم كلثوم"، وكان آخر ظهور درامي له في مسلسل "فلانتينو" مع عادل إمام.

واعتبر كثيرون سمير صبري رائدًا للبرامج الحوارية الفنية في مصر، بعدما نجح في تقديم هذا اللون بأسلوب احترافي يجمع بين خفة الظل والثقافة والقدرة على إدارة الحوار، وبرز ذلك في برامج مثل "النادي الدولي"، و"هذا المساء"، و"كان زمان"، حيث أجرى لقاءات مع كبار الشخصيات الفنية والفكرية والسياسية، من بينهم محمد عبدالوهاب، وأم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وسعاد حسني، كما كان أول إعلامي يجري حوارًا مع السلطان قابوس بن سعيد، وقدم واحدًا من أشهر حواراته التليفزيونية مع الجاسوسة انشراح موسى.

ولم تتوقف موهبة سمير صبري عند التمثيل والتقديم، بل تألق أيضًا كمطرب استعراضي، وقدم عددًا من الأغنيات والاستعراضات الشهيرة، من بينها أغنية "اللي شافونا حسدونا" في فيلم "البحث عن فضيحة"، كما شارك بالغناء في أفلام عدة أمام نجمات مثل شادية، ووردة، ونيللي، ونجلاء فتحي، إلى جانب مشاركته في فوازير "إحنا فين" و"مشاهير الدلتا"، وأنتج لنفسه ثلاثة ألبومات غنائية، فضلًا عن اهتمامه بتعريب الأغاني الأجنبية.

وفي سنواته الأخيرة، قدّم سمير صبري واحدًا من أهم الإصدارات التوثيقية الفنية بعنوان "حكايات العمر كله"، استعرض خلاله الكثير من المواقف والأسرار التي عاشها على مدار ما يقرب من نصف قرن داخل الوسط الفني والسياسي، مؤكدًا أنه كتب ما يمليه عليه ضميره تجاه الأحداث التي عاصرها.

وعُرف سمير صبري أيضًا بإنسانيته ووفائه لزملائه، وكان من أبرز مواقفه دعمه الدائم للفنانة سعاد حسني خلال فترة علاجها في لندن، وحرصه على زيارتها باستمرار، كما دافع عنها من خلال سلسلة التحقيقات الوثائقية "لغز رحيل السندريلا"، التي حاول عبرها إثبات وجود شبهة جنائية في حادث وفاتها.

كما كشف الفنان نور الشريف في لقاء تلفزيوني أن سمير صبري كان الفنان الوحيد الذي تواصل معه عندما تعرض لهجوم واتهامات بالخيانة عقب فيلم "ناجي العلي"، في موقف جسّد حجم وفائه ومساندته لأصدقائه.

وفي 20 مايو عام 2022، رحل سمير صبري عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، غير أنه بقي حاضرا في ذاكرة جمهوره ومحبيه، بعدما ترك مسيرة فنية وإنسانية ثرية، جعلته واحدًا من أبرز نجوم الفن العربي عبر تاريخه الطويل.