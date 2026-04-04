رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب محليًا وسط ركود المبيعات وتوجه السوق للتصدير

ولاء عبد الكريم

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، رغم المكاسب الأسبوعية القوية للأوقية عالميًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات السياسة النقدية، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7165 جنيهًا، بينما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 4676 دولارًا، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 182 دولارًا.


وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8189 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 6141 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 57,320 جنيهًا.


وفي سوق الفضة، أشار التقرير إلى حالة من الاستقرار، حيث سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 135 جنيهًا، وعيار 925 نحو 125 جنيهًا، وعيار 800 نحو 108 جنيهات، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 1000 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 4.3% لتغلق عند 73 دولارًا.
وأوضح فاروق أن تقلص الفجوة بين السعر المحلي والعالمي إلى نحو 24 جنيهًا أدى إلى تراجع الأسعار في السوق المحلية.


ركود في المبيعات وتحول نحو التصدير
أكد التقرير أن أسواق الذهب تعاني من حالة ركود وتباطؤ ملحوظ في المبيعات، سواء للسبائك أو المشغولات، مع تأثر أكبر لقطاع المشغولات خلال الفترة الأخيرة.


وأشار إلى أن السوق شهد تحسنًا مؤقتًا في المبيعات قبل وخلال موسم عيد الفطر وموسم الزواج، إلا أن هذا التحسن لم يستمر، في ظل التقلبات المستمرة في سعر صرف الدولار محليًا، والتي عززت حالة الترقب لدى المستهلكين.


وأضاف أن هذه التقلبات دفعت بعض المواطنين إلى إعادة بيع الذهب للاستفادة من المستويات السعرية الحالية، بالتزامن مع اتجاه السوق المحلي نحو التصدير مرة أخرى، بهدف توفير السيولة وتعزيز حصيلة الدولة من الدولار.


تأثير البيانات الأمريكية والتوترات الجيوسياسية
لفت التقرير إلى أن الأسواق تترقب افتتاح التداولات العالمية، خاصة بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي، حيث ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس، متجاوزًا التوقعات، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.3%.


ورغم قوة بيانات التوظيف، فإن تباطؤ نمو الأجور جاء أقل من المتوقع، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للاستمرار في سياسته النقدية الحالية دون تشديد حاد.


وأشار التقرير إلى أن الذهب قد يتعرض لبعض الضغوط مع بداية التداولات، في حال استجابت الأسواق لقوة البيانات الاقتصادية، خاصة أن استمرار قوة سوق العمل قد يقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
في المقابل، تظل التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، عاملًا داعمًا للأسعار، في ظل تأثيرها على أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط، وما يترتب عليه من ضغوط تضخمية عالمية.


نظرة مستقبلية
اختتم فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب يتحرك حاليًا في نطاق عرضي مائل للصعود، تحكمه معادلة معقدة بين عاملين رئيسيين، التوترات الجيوسياسية الداعمة للأسعار، والسياسات النقدية العالمية الضاغطة عليها
مشيرًا إلى أن الاتجاه المقبل لأسعار الذهب سيتحدد وفق تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب مسار التضخم وقرارات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 .. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه في السوق السوداء بالقليوبية

ارشيفيه

أهالي سندوب بالدقهلية ينقذون شخصا ألقى بنفسه بمياه البحر

ارشيفيه

سقط من علو.. إصابة شخص باصابات متفرقة في جمصة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد