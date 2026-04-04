الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لضمان أعلى إنتاجية.. نصائح ذهبية عاجلة لمزارعي الذرة الشامية

كتب شيماء مجدي

مع اقتراب انطلاق موسم زراعة الذرة الشامية خلال الشهر المقبل، شدد خبراء البحوث الزراعية على ضرورة اتباع عدد من التوصيات الفنية المهمة، بهدف تحقيق نسب إنبات مرتفعة وتأسيس محصول قوي قبل دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وجاءت أبرز التوصيات على النحو التالي:

أولاً: إعداد وتجهيز الأرض

تُعد عملية تجهيز التربة من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على سرعة ظهور البادرات ونموها، لذلك يُنصح بـ:

  • إجراء حرثتين متعامدتين لتحسين تهوية التربة وتفتيت الكتل الصلبة.
  • إضافة السماد الفوسفاتي (السوبر فوسفات) أثناء التجهيز، لضمان تغذية الجذور في مراحلها الأولى.
  • تسوية الأرض جيدًا لضمان توزيع مياه الري بشكل متوازن، وتجنب تجمع المياه في المناطق المنخفضة، مما قد يؤدي إلى تعفن البذور.

كما أكد الخبراء أن استخدام التقاوي الهجينة المعتمدة (فردية أو ثلاثية) يمثل العامل الأهم لتحقيق إنتاجية مرتفعة قد تتجاوز 25 إردبًا للفدان، مع مراعاة:

  • الالتزام بمسافات زراعة مناسبة تتراوح بين 25 و30 سم بين الجور، لتقليل التزاحم وتحسين تعرض النباتات للضوء.
  • عدم زراعة البذور على عمق يزيد عن 5 إلى 6 سم، لضمان سرعة وسهولة الإنبات.

 

ثالثاً: إدارة الري ومكافحة الآفات

تُعد مرحلتا “رية الزراعة” و“رية المحاياة” من أخطر المراحل خلال شهر أبريل، لذا يجب:

  • الري بطريقة “الحوال” (بسرعة وبدون تغريق) لتفادي اختناق البذور.
  • المتابعة المستمرة للبادرات لاكتشاف أي إصابة مبكرة بـ“دودة الحشد الخريفية”، والتي تنشط في الأجواء المعتدلة، مع ضرورة التعامل الفوري باستخدام المبيدات الموصى بها.

باتباع هذه الإرشادات، يمكن للمزارعين تحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاجية بشكل ملحوظ.

الذرة الذرة الشامية زراعة الذرة الشامية الصيف درجات الحرارة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

