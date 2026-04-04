أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم السبت 4 أبريل

شهدت أسواق الذهب في السعودية اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 493.86 ريال سعودي، بينما سجل الجنيه الذهب 3,951 ريالا سعوديا.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية

عيار 24: 564.41 ريال سعودي

عيار 22: 517.38 ريال سعودي

عيار 21: 493.86 ريال سعودي

عيار 18: 423.31 ريال سعودي

عيار 14: 329.24 ريال سعودي

عيار 12: 282.21 ريال سعودي

عيار 10: 235.17 ريال سعودي

عيار 9: 211.66 ريال سعودي



سعر عيار الذهب في المملكة

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 564.41 ريال للجرام، وهو الأعلى بين الأعيرة ويعكس نقاء الذهب الممتاز المستخدم في السبائك والاستثمارات الكبيرة.

أما سعر عيار 22 فقد بلغ 517.38 ريال للجرام، ويظل خيارًا متوازنًا بين السعر والنقاء، ويُفضل في صناعة المشغولات الذهبية عالية الجودة.

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا 493.86 ريال للجرام، ليظل المعيار المرجعي للمشترين والمستثمرين على حد سواء.

وتراوح سعر الذهب عيار 18 عند 423.31 ريال، بينما سجل عيار 14 نحو 329.24 ريال، وعيار 12 عند 282.21 ريال، مع توفير خيارات متنوعة تناسب مختلف الاستخدامات والقدرات الشرائية.



أسعار سبائك الذهب في السعودية

الأونصة عيار 24: 17,555 ريالا سعوديا

الأونصة عيار 21: 15,361 ريالا سعوديا

الجنيه الذهب (8 جرام، عيار 21): 3,951 ريالا سعوديا

السبائك 250 جرام عيار 24: 141,103 ريالات سعودية

السبائك 100 جرام عيار 24: 56,441 ريالا سعوديا

السبائك 50 جرام عيار 24: 28,221 ريالا سعوديا

الكيلو عيار 24: 564,414 ريالا سعوديا

الكيلو عيار 21: 493,862 ريالا سعوديا

طن الذهب عيار 24: 564,413,659 ريالا سعوديا

طن الذهب عيار 21: 493,861,952 ريالا سعوديا

أسعار الذهب في السعودية بالدولار الأمريكي