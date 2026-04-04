الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم السبت 4 أبريل

محمد صبيح

شهدت أسواق الذهب في السعودية اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 493.86 ريال سعودي، بينما سجل الجنيه الذهب 3,951 ريالا سعوديا.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية

  • عيار 24: 564.41 ريال سعودي
  • عيار 22: 517.38 ريال سعودي
  • عيار 21: 493.86 ريال سعودي
  • عيار 18: 423.31 ريال سعودي
  • عيار 14: 329.24 ريال سعودي
  • عيار 12: 282.21 ريال سعودي
  • عيار 10: 235.17 ريال سعودي
  • عيار 9: 211.66 ريال سعودي


سعر عيار الذهب في المملكة

اسعار الذهب في السعودية الان

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 564.41 ريال للجرام، وهو الأعلى بين الأعيرة ويعكس نقاء الذهب الممتاز المستخدم في السبائك والاستثمارات الكبيرة.

أما سعر عيار 22 فقد بلغ 517.38 ريال للجرام، ويظل خيارًا متوازنًا بين السعر والنقاء، ويُفضل في صناعة المشغولات الذهبية عالية الجودة.

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا 493.86 ريال للجرام، ليظل المعيار المرجعي للمشترين والمستثمرين على حد سواء.

وتراوح سعر الذهب عيار 18 عند 423.31 ريال، بينما سجل عيار 14 نحو 329.24 ريال، وعيار 12 عند 282.21 ريال، مع توفير خيارات متنوعة تناسب مختلف الاستخدامات والقدرات الشرائية.
 

أسعار سبائك الذهب في السعودية

السبائك الذهبية
  • الأونصة عيار 24: 17,555 ريالا سعوديا
  • الأونصة عيار 21: 15,361 ريالا سعوديا
  • الجنيه الذهب (8 جرام، عيار 21): 3,951 ريالا سعوديا
  • السبائك 250 جرام عيار 24: 141,103 ريالات سعودية
  • السبائك 100 جرام عيار 24: 56,441 ريالا سعوديا
  • السبائك 50 جرام عيار 24: 28,221 ريالا سعوديا
  • الكيلو عيار 24: 564,414 ريالا سعوديا
  • الكيلو عيار 21: 493,862 ريالا سعوديا
  • طن الذهب عيار 24: 564,413,659 ريالا سعوديا
  • طن الذهب عيار 21: 493,861,952 ريالا سعوديا

 

أسعار الذهب في السعودية بالدولار الأمريكي

  • جرام 24 قيراط: 150.34$
  • جرام 21 قيراط: 131.55$
  • الجنيه الذهب: 1,052$
  • الأونصة عيار 24: 4,676$
  • الأونصة عيار 21: 4,092$
  • الكيلو عيار 24: 150,340$
