قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20 مارس 2026

محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20 مارس 2026 تراجعًا في أسواق الذهب داخل المملكة، مع متابعة حركة البيع والشراء في الرياض وباقي المدن. 

ويهتم المتعاملون بمتابعة أسعار مختلف الأعيرة، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب والأونصة، فضلاً عن قيمة نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24.

أسعار الذهب اليوم في السعودية  

عيار 24: 570.75 ريال

عيار 22: 523.00 ريال

عيار 21: 499.25 ريال

عيار 18: 428.00 ريال

الجنيه الذهب: 3,994.75 ريال

الأونصة بالريال: 17,749.75 ريال

الأونصة بالدولار: 4,733.28 دولار

أسعار الذهب بالريال السعودي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 570.75 ريال، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 523.00 ريال.

أما سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق السعودية، فقد سجل نحو 499.25 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 428.00 ريال، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 3,994.75 ريال.

كما بلغ سعر الأونصة في السوق السعودية نحو 17,749.75 ريال، بينما سجلت الأونصة عالميًا نحو 4,733.28 دولار.

وبلغ نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24 (ما يعادل 85 جرامًا) نحو 48,513.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم أسعار الذهب في السعودية أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب بالريال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة العيد
