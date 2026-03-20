ترقب حذر في أسعار الذهب وتوقعات بزيادة طفيفة اليوم

شهد سعر الذهب استقرارًا نسبيًا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-3-2026 داخل محلات الصاغة في مصر وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم

وبقى سعر المشغولات الذهبية دون تغيير وسط ترقب حذر من المتعاملين مع توقعات زيادته بصورة طفيفة على مدار اليوم.

انخفاض حاد

وتعرض سعر المعدن الأصفر لهبوط حاد على أساس أسبوعي وذلك منذ إغلاق تداولات أمس الخميس؛ بقيمة تبلغ 410 جنيهات على مستوى الأعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب 7آلاف جنيهًا في المتوسط

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8 آلاف جنيهًا للشراء و 7942 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 حوالي 7333 جنيهات للشراء و 7281 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارَا 7آلاف جنيها للشراء و 6950 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6آلاف جنيهًا للشراء و 5977 جنيهات للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4618 دولارًا للشراء و 4617 دولارًأ للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيهًا للشراء و 55.6 ألف جنيهًا للبيع.