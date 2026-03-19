اقتصاد

تراجع عالمي ومحلي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب عالميا ومحليا؛ بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير “الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير”، في خطوة تعكس حذر صانعي السياسة النقدية إزاء التطورات الجيوسياسية المتسارعة، وعلى رأسها التوترات المرتبطة باحتمالات التصعيد مع إيران، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية غير محسومة.

ويستعرض موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر اليوم الخميس 19 مارس 2026، وفقا لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الخميس 19 مارس 2026

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو 8230 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7200 جنيه.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى 7130 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6170 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6110 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4800 جنيه.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4775 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57600 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57040 جنيهًا. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 255935 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 253450 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4819 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

