الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حيلة ذكية لاستخراج الذهب والفضة من الأجهزة القديمة.. كيف يحدث ذلك؟

أحمد أيمن

في ظل التوسع الكبير في استخدام الأجهزة الإلكترونية، برزت النفايات الرقمية كمصدر غير تقليدي للمعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب. 

ومع تزايد الحاجة إلى حلول مستدامة، توصل باحثون إلى تقنية حديثة قد تغيّر مفهوم استخراج هذا المعدن، عبر الاستفادة من الهواتف والحواسيب القديمة بدل الاعتماد على المناجم التقليدية.

حيلة ذكية لاستخراج الذهب 

تعتمد الطريقة الجديدة على استخدام ألياف بروتينية دقيقة تُعرف باسم “ألياف الأميلويد النانوية”، يتم الحصول عليها من مصل الحليب، وهو منتج ثانوي لصناعة الألبان. 

وتتميز هذه الألياف بقدرتها العالية على جذب جزيئات الذهب من المكونات الإلكترونية بعد إذابتها، بفضل مساحتها السطحية الكبيرة وخصائصها الكيميائية الفريدة. 

وتبدأ العملية بإذابة أجزاء الأجهزة مثل اللوحات الإلكترونية، ثم إدخال هذه الألياف التي تعمل على التقاط أيونات الذهب وفصلها بدقة عن باقي المواد. 

وبعد ذلك، يُعاد تحويل الذهب إلى جسيمات نقية يمكن تجميعها في صورة كتل ذات جودة عالية، ما يفتح الباب أمام إنتاج ذهب قابل للاستخدام الصناعي من مصادر مهملة. 

ما أهمية التقنية الجديدة؟

تكمن أهمية هذه التقنية في تكلفتها المنخفضة مقارنة بأساليب التعدين التقليدية، إذ تشير الدراسات إلى أن تكلفة استخراج الجرام الواحد قد تصل إلى نحو 1.1 دولار فقط، بينما يبلغ سعره في الأسواق عشرات الدولارات، وهو ما يجعلها خياراً اقتصادياً واعداً. 

كما أنها أكثر صداقة للبيئة، لأنها تقلل من استخدام المواد الكيميائية الضارة وتسمح بإعادة استخدام المواد البروتينية، بما يدعم مفهوم “الاقتصاد الدائري”. 

ورغم أن كمية الذهب داخل الجهاز الواحد تبدو محدودة، حيث يحتوي الهاتف الذكي على ما بين 7 و34 مليجراماً تقريباً، فإن تراكم ملايين الأجهزة المستعملة سنوياً يحول هذه الكميات الصغيرة إلى ثروة حقيقية يمكن استغلالها. 

ويُستخدم الذهب في الإلكترونيات لخصائصه المميزة، مثل قدرته العالية على توصيل الكهرباء ومقاومته للتآكل، ما يجعله مثالياً في تصنيع الدوائر الدقيقة والموصلات، ولهذا ظل عنصراً أساسياً في هذا المجال منذ عقود، بدءاً من التطبيقات العسكرية وحتى تقنيات الفضاء. 

وبحسب الخبراء، تعكس هذه التقنية تحولاً جذرياً في مفهوم التعدين، حيث لم يعد استخراج المعادن مرتبطاً بالمناجم فقط، بل أصبح ممكناً من داخل الأجهزة القديمة. 

ومع استمرار تطوير هذه الأساليب، قد تتحول النفايات الإلكترونية من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي مهم، يسهم في دعم الاستدامة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية.

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

مها متبولى

مها متبولي تفجر مفاجأة حول الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب: أحمد سعد اللي وداها المستشفى

أمين الشرطة الشهيد محمد زعلوك

مصرع أدهم الشرقاوي بالغربية .. ننشر صورة شهيد الشرطة في العملية

جهاد حسام الدين

جهاد حسام الدين ترزق بتوأم وتقيدهما باسم شقيقها عباس في الحلقة الأخيرة من إفراج

مسلسل درش

مسلسل درش الحلقة الأخيرة.. مصطفى شعبان يكشف مخططات رياض الخولي

عمرو صالح

عمرو صالح يعيد حساباته بعد اكتشاف الحقيقة في ختام مسلسل فرصة أخيرة

يصيب الملايين.. أسباب وطرق الوقاية من شلل النوم

دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

مسلسل الكينج

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

