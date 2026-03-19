حيلة ذكية لاستخراج الذهب والفضة من الأجهزة القديمة.. كيف يحدث ذلك؟

في ظل التوسع الكبير في استخدام الأجهزة الإلكترونية، برزت النفايات الرقمية كمصدر غير تقليدي للمعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب.

ومع تزايد الحاجة إلى حلول مستدامة، توصل باحثون إلى تقنية حديثة قد تغيّر مفهوم استخراج هذا المعدن، عبر الاستفادة من الهواتف والحواسيب القديمة بدل الاعتماد على المناجم التقليدية.

حيلة ذكية لاستخراج الذهب

تعتمد الطريقة الجديدة على استخدام ألياف بروتينية دقيقة تُعرف باسم “ألياف الأميلويد النانوية”، يتم الحصول عليها من مصل الحليب، وهو منتج ثانوي لصناعة الألبان.

وتتميز هذه الألياف بقدرتها العالية على جذب جزيئات الذهب من المكونات الإلكترونية بعد إذابتها، بفضل مساحتها السطحية الكبيرة وخصائصها الكيميائية الفريدة.

وتبدأ العملية بإذابة أجزاء الأجهزة مثل اللوحات الإلكترونية، ثم إدخال هذه الألياف التي تعمل على التقاط أيونات الذهب وفصلها بدقة عن باقي المواد.

وبعد ذلك، يُعاد تحويل الذهب إلى جسيمات نقية يمكن تجميعها في صورة كتل ذات جودة عالية، ما يفتح الباب أمام إنتاج ذهب قابل للاستخدام الصناعي من مصادر مهملة.

ما أهمية التقنية الجديدة؟

تكمن أهمية هذه التقنية في تكلفتها المنخفضة مقارنة بأساليب التعدين التقليدية، إذ تشير الدراسات إلى أن تكلفة استخراج الجرام الواحد قد تصل إلى نحو 1.1 دولار فقط، بينما يبلغ سعره في الأسواق عشرات الدولارات، وهو ما يجعلها خياراً اقتصادياً واعداً.

كما أنها أكثر صداقة للبيئة، لأنها تقلل من استخدام المواد الكيميائية الضارة وتسمح بإعادة استخدام المواد البروتينية، بما يدعم مفهوم “الاقتصاد الدائري”.

ورغم أن كمية الذهب داخل الجهاز الواحد تبدو محدودة، حيث يحتوي الهاتف الذكي على ما بين 7 و34 مليجراماً تقريباً، فإن تراكم ملايين الأجهزة المستعملة سنوياً يحول هذه الكميات الصغيرة إلى ثروة حقيقية يمكن استغلالها.

ويُستخدم الذهب في الإلكترونيات لخصائصه المميزة، مثل قدرته العالية على توصيل الكهرباء ومقاومته للتآكل، ما يجعله مثالياً في تصنيع الدوائر الدقيقة والموصلات، ولهذا ظل عنصراً أساسياً في هذا المجال منذ عقود، بدءاً من التطبيقات العسكرية وحتى تقنيات الفضاء.

وبحسب الخبراء، تعكس هذه التقنية تحولاً جذرياً في مفهوم التعدين، حيث لم يعد استخراج المعادن مرتبطاً بالمناجم فقط، بل أصبح ممكناً من داخل الأجهزة القديمة.

ومع استمرار تطوير هذه الأساليب، قد تتحول النفايات الإلكترونية من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي مهم، يسهم في دعم الاستدامة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية.