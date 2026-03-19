تراجع بشكل كبير.. الذهب يفقد 410 جنيهات من قيمته في تعاملات مساء اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر مقدارًا كبيرًا منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 19-3-2026 داخل محلات الصاغة المصرية وبالتوازي مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب ما يساوى 410 جنيهات من قيمته على مدار الأسبوع الجاري رغم قدوم عيد الفطر المبارك.

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب 7 آلاف جنيهًا في المتوسط

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8 آلاف جنيهًا للشراء و 7942 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 حوالي 7333 جنيهات للشراء و 7281 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارَا 7آلاف جنيها للشراء و 6950 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6آلاف جنيهًا للشراء و 5977 جنيهات للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4618 دولارًا للشراء و 4617 دولارًأ للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيهًا للشراء و 55.6 ألف جنيهًا للبيع.