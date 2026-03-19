بعد ساعتين من التداول.. هذه أسعار الذهب في الصاغة اليوم

سجلت أسعار الذهب بعد ساعتين من تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 19-3-2026، استقرارًا في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب يوم وقفة عيد الفطر المبارك ثباتًا علي مختلف الأعيرة الذهبية بعد انخفاض قدره 410 جنيهات علي أساس.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8 آلاف جنيه للشراء و 7942 جنيهًا للبيع.

وصل سعر عيار 22 نحو 7333 جنيهًا للشراء و 7281 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 7 آلاف جنيه للشراء و6950 جنيًها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6 آلاف جنيه للشراء و 5957 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.



سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4603 دولارات للشراء و 4601 دولارًا للبيع.

الذهب في السوق العالمي

مع تصاعد الترقب في الأسواق العالمية لقرارات السياسة النقدية، عاد الذهب ليتصدر المشهد الاقتصادي بعد تأثره المباشر بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويُعد المعدن الأصفر أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، إلا أن تحركات الفائدة تظل العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاهاته، سواء على المستوى العالمي أو داخل السوق المصري.

تأثير قرار الفيدرالي على الأسواق العالمية

أكد لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة كان له تأثير مباشر وسريع على أسعار الذهب، حيث بدأت الأسواق في التفاعل مع القرار منذ الساعات الأولى من التداول.

وأوضح أن أسعار الذهب عالميًا شهدت تراجعًا ملحوظًا، إذ سجلت أوقية الذهب في بداية التعاملات نحو 4868 دولارًا قبل أن تنخفض تدريجيًا إلى مستويات أقل، في إشارة إلى تحول سلوك المستثمرين بعيدًا عن المعدن النفيس، مع تراجع جاذبيته في ظل ثبات العائد على الأدوات المالية الأخرى.