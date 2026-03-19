الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

هبطت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا أمس الأربعاء، بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، إذ تراجع عيار 21 الأكثر شيوعًا بقيمة 35 جنيهًا، بينما سجلت سعر أوقية الذهب نحو 4819 دولارًا بانخفاض 38 دولارًا . 

ويستعرض موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 19 مارس 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الخميس19 مارس 2026

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو 8230 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7200 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى  7130 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6170 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6110 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4800 جنيه.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4775 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57600 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57040 جنيهًا. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 255935 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 253450 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي4819 دولارًا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

