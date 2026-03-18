انخفاض 45 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

في ظل الأحداث العالمية الراهنة، تشهد أسعار الذهب استقراراً اليوم في محلات الصاغة، حيث يتابع المواطنون سعر جرام الذهب اليوم بشكل مستمر خاصة في ظل التوقعات بـ ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن وسعر الذهب عيار21 مباشر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18 مارس2026 ..

سعر الذهب عيار 24



سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 في مصر، نحو 8257.25 جنيه للبيع، 8200 جنيه للشراء.





سعر الذهب عيار 22



وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 في مصر، نحو 7569 جنيها للبيع، 7516.75 جنيه للشراء.





سعر الذهب عيار 21



وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 في مصر، نحو 7225 جنيها للبيع، 7175 جنيها للشراء.





سعر الذهب عيار 18



وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 في مصر، نحو 6192.75 جنيه للبيع، 6150 جنيها للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وهو الأكثر بحثاً وطلباً لمن يرغبون في الاستثمار في الذهب، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 في مصر، لنحو 57800 جنيه للبيع، 57400 جنيه للشراء.

تراجع أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بتثبيت السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب لاحقًا اليوم.



وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت انخفاضًا بنحو 45 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7260 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 59 دولارًا لتسجل مستوى 4948 دولارًا.



وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 8297 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 6223 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 58080 جنيهًا.



وعلى الصعيد العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط خلال تعاملات اليوم، مع تزايد المخاوف من اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية.



ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قد يدفع الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا، ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، مقارنة بالأصول ذات العوائد المرتفعة.



ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول الصراع في الشرق الأوسط أسبوعه الثالث، مع تصاعد المواجهات بين إيران وإسرائيل، وتزايد المخاوف من اتساع رقعة النزاع، خاصة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا، والذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط.



ورغم تراجع أسعار خام برنت بشكل طفيف، فإنها لا تزال مستقرة أعلى مستوى 100 دولار للبرميل، مدعومة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يفاقم الضغوط التضخمية عالميًا نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.



وبينما يُنظر إلى الذهب تقليديًا كملاذ آمن للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبيته، عبر زيادة تكلفة الفرصة البديلة وتعزيز العوائد على الأصول الأخرى.



وتتجه الأنظار إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عقب صدور القرار، حيث يسعى المستثمرون إلى استشراف توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من عام 2026، في ظل توقعات تشير إلى خفض محدود للفائدة قد يقتصر على ربع نقطة مئوية خلال سبتمبر، مع احتمال خفض إضافي في عام 2027.



في السياق ذاته، أشار استراتيجيو السلع في بنك «ING» إلى أن الذهب يتحرك في نطاق عرضي ضيق، حيث يوازن بين دعم التوترات الجيوسياسية وضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي والعوائد الحقيقية.

