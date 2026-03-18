قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال ساخرا من خيرية أبو لبن: حاشرة نفسها في أي كاست
قبل بيعها بالسوق السوداء.. القبض على شخصين بحوزتهما 8 آلاف لتر مواد بترولية
خالد الجندي: الفقراء سبب الرزق والبركة وحرمانهم يجلب الخسارة
مش قادرة تعملى الكحك والبسكويت.. طريقة سهلة وسريعة لعمل كرات الشيكولاتة
رامز جلال يوجه رسالة لنجمات الخليج بحلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال والجمعة أول أيام عيد الفطر
خريطة تحركاتك في عيد الفطر.. المواعيد الكاملة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف
بدعوة من أبو الغيط.. تحرك عربي عاجل لدعم لبنان صحيا
منها غلق المحال والعمل عن بُعد.. قرارات حكومية عاجلة بسبب الحرب
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ 28 من رمضان
أول تعليق من الإمارات على استهداف حقل بارس الإيراني
انتبه قبل الخروج.. رمال وأتربة تغطي القاهرة والمحافظات وانخفاض الرؤية للأدنى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

انخفاض 45 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم
رشا عوني

في ظل الأحداث العالمية الراهنة، تشهد أسعار الذهب استقراراً اليوم في محلات الصاغة، حيث يتابع المواطنون سعر جرام الذهب اليوم بشكل مستمر خاصة في ظل التوقعات بـ ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن وسعر الذهب عيار21 مباشر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18 مارس2026 .. 

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات 17-3-2026 | مصراوى

سعر الذهب عيار 24
 

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 في مصر، نحو 8257.25 جنيه للبيع، 8200 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 22
 

وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 في مصر، نحو 7569 جنيها للبيع، 7516.75 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21
 

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 في مصر، نحو 7225 جنيها للبيع، 7175 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب عيار 18
 

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 في مصر، نحو 6192.75 جنيه للبيع، 6150 جنيها للشراء.
 سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء 17-3-2026 | مصراوى

سعر الجنيه الذهب اليوم
 

وهو الأكثر بحثاً وطلباً لمن يرغبون في الاستثمار في الذهب، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 في مصر، لنحو 57800 جنيه للبيع، 57400 جنيه للشراء.

تراجع أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بتثبيت السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب لاحقًا اليوم.
 

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت انخفاضًا بنحو 45 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7260 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 59 دولارًا لتسجل مستوى 4948 دولارًا.


وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 8297 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 6223 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 58080 جنيهًا.


وعلى الصعيد العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط خلال تعاملات اليوم، مع تزايد المخاوف من اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية.


ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قد يدفع الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا، ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، مقارنة بالأصول ذات العوائد المرتفعة.


ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول الصراع في الشرق الأوسط أسبوعه الثالث، مع تصاعد المواجهات بين إيران وإسرائيل، وتزايد المخاوف من اتساع رقعة النزاع، خاصة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا، والذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط.


ورغم تراجع أسعار خام برنت بشكل طفيف، فإنها لا تزال مستقرة أعلى مستوى 100 دولار للبرميل، مدعومة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يفاقم الضغوط التضخمية عالميًا نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.


وبينما يُنظر إلى الذهب تقليديًا كملاذ آمن للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبيته، عبر زيادة تكلفة الفرصة البديلة وتعزيز العوائد على الأصول الأخرى.


وتتجه الأنظار إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عقب صدور القرار، حيث يسعى المستثمرون إلى استشراف توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من عام 2026، في ظل توقعات تشير إلى خفض محدود للفائدة قد يقتصر على ربع نقطة مئوية خلال سبتمبر، مع احتمال خفض إضافي في عام 2027.


في السياق ذاته، أشار استراتيجيو السلع في بنك «ING» إلى أن الذهب يتحرك في نطاق عرضي ضيق، حيث يوازن بين دعم التوترات الجيوسياسية وضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي والعوائد الحقيقية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

خالد بيرمي

رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

ترشيحاتنا

السفارة المصرية في الدوحة تعلن تسيير رحلتين يومياً إلى القاهرة بدءاً من 19 مارس

أرشيفية

إسرائيل: أضرار "بالغة" لثلاث طائرات في مطار بن جوريون جراء قصف إيراني

الدكتور بدر عبد العاطي

وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية والإسلامية

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد