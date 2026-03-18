أسعار الذهب محلياً وعالمياً اليوم الأربعاء 18-3-2026

استقرت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء ١٨ مارس عن آخر مستوى وصل له في ختام تعاملات يوم أمس الثلاثاء وذلك على المستويين المحلي والعالمي.

وعالمياً.. استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 5004.39 دولار للأونصة، وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.1% لتسجل 5008.20 دولار، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة.

ومحلياً فقد جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

جرام الذهب عيار 24:

8,305 جنيه للشراء – 8,360 جنيه للبيع

جرام الذهب عيار 21:

7,280 جنيه للشراء – 7,330 جنيه للبيع

جرام الذهب عيار 18:

6,240 جنيه للشراء – 6,290 جنيه للبيع

الجنيه الذهب:

58,240 جنيه للبيع – 58,100 جنيه للشراء.

ويترقب المواطنون والمستثمرون تحركات سعر الذهب والتي تتغير على مدار اليوم وفقاً لحركة العرض والطلب وتأثراً بالتوترات الجيوسياسية.