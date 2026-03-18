استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم قبل عيد الفطر

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 مارس داخل السوق المحلي وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك، بعد تحركات طفيفة سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، وسط ترقب من المواطنين والمستثمرين لأي تغيرات جديدة في الأسعار.



ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم كالتالي:

سجل عيار 24 الأعلى نقاءً والمستخدم في السبائك والاستثمار نحو 8365.5 جنيه للشراء و8308.5 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق الى 7305 جنيهات للشراء و7255 جنيهًا للبيع دون احتساب المصنعية أو الضريبة



واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل في بداية التعاملات اليوم نحو 6261 جنيهًا للشراء و6215 جنيهًا للبيع

أما الجنيه الذهب والذي فقد سجل في بداية تعاملات اليوم نحو 58560 جنيهًا للشراء و58160 جنيهًا للبيع.

وتأتي حالة الاستقرار الحالية في أسعار الذهب بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يزداد الإقبال على شراء الذهب سواء للزينة أو الادخار، فيما تظل الأسعار مرتبطة بحركة السوق العالمية وسعر صرف الدولار داخل السوق المحلي.