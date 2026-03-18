تراجع الريال والدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مقر للحرس الثوري ومركز قيادة لمنظومات الصواريخ في طهران
الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر
بعد قرار «كاف» بتتويج المغرب .. هل يتكرّر سيناريو سحب الألقاب في كرة القدم؟
الصحة الإسرائيلية: 192 مصابا خلال 24 ساعة و3727 منذ بداية الحرب
بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس
فضائح لا تنتهي.. أمير هشام يعلق على قرار الكاف بسحب اللقب من السنغال
مصر تعزز شراكتها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.. خطط جديدة لدعم الاستثمار والصناعة
في مثل هذا اليوم | من المسرح إلى الفضاء .. أبرز الأحداث التي شهدها 18 مارس عبر التاريخ
برغم تناول الكحك .. حيل سحرية لخسارة الوزن بسرعة في العيد دون حرمان
أسعار الذهب محلياً وعالمياً اليوم الأربعاء 18-3-2026
صلاة العيد .. هل يأثم تاركها وهل يجوز قضاؤها ؟
أخبار العالم

الذهب يتراجع دون 5 آلاف دولار وسط ترقب بالأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي

أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات آسيا اليوم "الأربعاء"، دون مستويات 5,000 دولار للأوقية، وسط زيادة حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والتضخم قبيل ختام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب لاحقًا خلال اليوم.

كان الذهب قد صعد في وقت سابق فوق مستوى 5,000 دولار للأوقية، لكنه عكس مساره مع استمرار أعمال العنف في حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، مما أبقى الأسواق متوترة إزاء تأثيرات النزاع التضخمية.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4,987.09 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتسجل 4,990.44 دولار للأوقية؛ وفق موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وشهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعًا، حيث هبط الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 79.0345 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين الفوري بنسبة 0.6% إلى 2,116.40 دولار للأوقية.

وقدم تصاعد النزاع في الشرق الأوسط دعمًا محدودًا للذهب، الذي عانى للحفاظ على مستوى 5,000 دولار للأوقية هذا الأسبوع، على الرغم من استمرار الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

ولم تظهر الحرب أي بوادر تهدئة بعد الضربة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل رئيس الأمن الإيراني علي لاريجاني في وقت سابق من الأسبوع؛ وظلت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.

واستحوذ تأثير النزاع على التضخم على قلق الأسواق، خصوصًا مع وصول أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ نحو أربع سنوات، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات أكثر تشددًا، كما فعل بنك الاحتياطي الأسترالي امس الثلاثاء بتحذيره من ضغوط تضخمية محتملة نتيجة النزاع.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة لاحقًا اليوم الأربعاء، تليها بنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، وبنك إنجلترا لاحقًا خلال الأسبوع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت الفيدرالي أسعار الفائدة، مع تركيز الأسواق على مدى توقع البنك لتأثير ارتفاع التضخم نتيجة النزاع الإيراني، وما إذا كان سيؤثر على مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بسوهاج

في ليلة قرآنية مُبهجة .. تكريم 250 حافظًا لكتاب الله بقرية سفلاق بسوهاج | صور

ضبط دقيق مدعم بقنا

أخبار قنا: تراخيص المحال العامة بالبطاقة وعقد الإيجار فقط.. وضبط 72 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

مواعيد القطارات

مواعيد قطارات أسوان اليوم الأربعاء 18-3-2026.. «المكيف والنوم والعادي»

بالصور

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد