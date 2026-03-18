الذهب يتراجع دون 5 آلاف دولار وسط ترقب بالأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات آسيا اليوم "الأربعاء"، دون مستويات 5,000 دولار للأوقية، وسط زيادة حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والتضخم قبيل ختام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب لاحقًا خلال اليوم.

كان الذهب قد صعد في وقت سابق فوق مستوى 5,000 دولار للأوقية، لكنه عكس مساره مع استمرار أعمال العنف في حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، مما أبقى الأسواق متوترة إزاء تأثيرات النزاع التضخمية.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4,987.09 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتسجل 4,990.44 دولار للأوقية؛ وفق موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وشهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعًا، حيث هبط الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 79.0345 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين الفوري بنسبة 0.6% إلى 2,116.40 دولار للأوقية.

وقدم تصاعد النزاع في الشرق الأوسط دعمًا محدودًا للذهب، الذي عانى للحفاظ على مستوى 5,000 دولار للأوقية هذا الأسبوع، على الرغم من استمرار الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

ولم تظهر الحرب أي بوادر تهدئة بعد الضربة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل رئيس الأمن الإيراني علي لاريجاني في وقت سابق من الأسبوع؛ وظلت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.

واستحوذ تأثير النزاع على التضخم على قلق الأسواق، خصوصًا مع وصول أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ نحو أربع سنوات، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات أكثر تشددًا، كما فعل بنك الاحتياطي الأسترالي امس الثلاثاء بتحذيره من ضغوط تضخمية محتملة نتيجة النزاع.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة لاحقًا اليوم الأربعاء، تليها بنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، وبنك إنجلترا لاحقًا خلال الأسبوع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت الفيدرالي أسعار الفائدة، مع تركيز الأسواق على مدى توقع البنك لتأثير ارتفاع التضخم نتيجة النزاع الإيراني، وما إذا كان سيؤثر على مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.