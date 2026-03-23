تراجع كبير.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 23 مارس

تراجعت أسعار الذهب في الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير.

وهبط سعر الذهب في البورصة العالمية بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي وسجل سعر الأوقية إلي 4497 دولار.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 23-3-2026:

أسعار جرام الذهب في السعودية عيار 24 وصل نحو 542.25 ريال سعودي.

أسعار جرام الذهب في السعودية عيار 22 سجلت نحو 497 ريالا سعوديا.

أما أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 سجلت نحو 474.50 ريال سعودي.

وبلغت أسعار جرام الذهب في السعودية عيار 18 نحو 406.75 ريال سعودي.

ووصل سعر الأوقية في السعودية لنحو 16865.25 ريال سعودي.

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3795.50 ريال سعودي.