سعر سبيكة 5 جرام.. أسعار السبائك الذهب اليوم

تشهد اسعار الذهب اليوم هبوطا جديدا غير متوقع، و قد ارتفعت عمليات البحث عن سعر الجنيه الذهب ، و سعر سبيكة الذهب اليوم جميع الأوزان ، حيث تعد السبائك الذهب هي الأكثر طلبا لكل من يرغب في الاستثمار في الذهب.

سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21



سجل سعر جنيه الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة نحو 55200 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات. ويُشار إلى أن هذا السعر يعكس القيمة الخام للذهب فقط دون أن تشمل المصنعية أو الضرائب أو الدمغة، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلك يختلف قليلًا وفقًا للمحل.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 1 جرام

يسجل سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد وزن 1 جرام في سوق الصاغة شاملة المصنعية 8059 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 2.5 جرام

يسجل سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد وزن 2.5 جرام في سوق الصاغة شاملة المصنعية 19960 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرامات

ويبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد وزن 5 جرامات سوق الصاغة شاملة المصنعية 39795 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرامات

في حين يبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد وزن 10 جرامات في سوق الصاغة شاملة المصنعية 79560 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 20 جراما

ويصل سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد وزن 20 جراما في سوق الصاغة شاملة المصنعية إلى 159080 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 50 جراما

ويسجل سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد وزن 50 جراما في سوق الصاغة شاملة المصنعية 397550 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 100 جرام

وأخيرًا، سجل سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد وزن 100 جرام في سوق الصاغة شاملة المصنعية 794900 جنيه.