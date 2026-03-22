نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا مفاجئًا خلال تعاملات اليوم الأحد 22 مارس 2026، في تطور جديد يعكس استمرار حالة التقلبات الحادة داخل سوق الصاغة، خاصة مع انخفاض ملحوظ في عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين.

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 نحو 6900 جنيه للبيع و6850 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر تحديث، ليواصل المعدن الأصفر سلسلة خسائره التي بدأت منذ أيام، وسط ضغوط محلية وعالمية متزايدة.

سعر الذهب عيار 21

جاء هذا الانخفاض في سعر الذهب اليوم بشكل سريع، حيث فقد عيار 21 نحو 250 جنيهًا مقارنة بآخر التحديثات السابقة، وهو ما يعكس موجة هبوط قوية تضرب السوق خلال فترة قصيرة.

ولم تتوقف الخسائر عند هذا الحد، بل امتدت إلى الجنيه الذهب الذي تراجع بأكثر من 2000 جنيه، ليسجل نحو 55200 جنيه للبيع و54800 جنيه للشراء، في واحدة من أكبر التراجعات الملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت باقي الأعيرة انخفاضًا متزامنًا مع تراجع سعر الذهب اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: سجل نحو 7885.75 جنيه للبيع و7828.5 جنيه للشراء

عيار 22: بلغ نحو 7228.5 جنيه للبيع و7176.25 جنيه للشراء

عيار 21: وصل إلى 6900 جنيه للبيع و6850 جنيهًا للشراء

عيار 18: سجل نحو 5914.25 جنيه للبيع و5871.5 جنيه للشراء

ويظل عيار 21 هو المؤشر الأهم في السوق، حيث يعتمد عليه قطاع كبير من المواطنين في البيع والشراء، مما يجعل أي تحرك في سعر الذهب اليوم له تأثير مباشر على السوق بالكامل.

سعر الأوقية عالميًا وتأثيرها

على المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4495.46 دولار للبيع و4493.6 دولار للشراء، وهو مستوى منخفض نسبيًا، يعكس استمرار الضغوط على المعدن النفيس.

وقد أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ بنسبة 3.1%، ليسجل نحو 4492 دولارًا، في واحدة من أطول موجات الانخفاض اليومية منذ أكتوبر 2023، كما سجل أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 1983 بنسبة تقارب 11%.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب يحتفظ بمكاسب تُقدر بنحو 4% منذ بداية عام 2026، بعد أن سجل مستويات قياسية خلال يناير الماضي قبل أن يدخل في موجة تصحيح حادة.

أسباب تراجع سعر الذهب اليوم

يرى محللون أن الانخفاض الحالي في سعر الذهب اليوم يرجع إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها:

  • ارتفاع الدولار عالميًا
  • تراجع الطلب الاستثماري على الذهب
  • خروج تدفقات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب
  • استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي

كما أن حالة الترقب في الأسواق العالمية لقرارات أسعار الفائدة الأمريكية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

المصنعية وتأثيرها على السعر

تجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب اليوم المعلن لا يشمل المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر، حيث تتراوح ما بين 30 إلى 300 جنيه، وقد تمثل نسبة من 100 -300 جنيه لكل جرام.

وتختلف قيمة المصنعية حسب نوع العيار والمشغولات الذهبية، حيث ترتفع في المشغولات ذات التصميمات المعقدة، وتنخفض في السبائك وعيار 24، ما يجعل السعر النهائي للمستهلك أعلى من السعر المعلن.

هل يستمر التراجع؟

في ظل هذه التطورات، يبقى سعر الذهب اليوم مرشحًا لمزيد من التقلبات خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط العالمية وترقب الأسواق لأي قرارات اقتصادية مؤثرة.

ويرى خبراء أن السوق قد يشهد تحركات مفاجئة صعودًا أو هبوطًا، وفقًا لتغيرات الدولار والسياسات النقدية، ما يجعل الوقت الحالي حساسًا لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

وفي جميع الأحوال، يظل الذهب أحد أهم أدوات التحوط، رغم موجات التراجع الحالية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة سعر الذهب اليوم بشكل لحظي لاتخاذ القرار المناسب.

 

سعر الذهب اليوم الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في مصر

