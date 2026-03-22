الأوقاف: ندين كل أشكال العدوان الإيراني على الدول العربية الشقيقة في الخليج
بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026
ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام أوتوهو بالكونفيدرالية
حافلة الزمالك تصل إلى ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أوتوهو
اللجنة المصرية تنجح في إدخال البهجة بالعيد وتواصل دعمها الإنساني للأهالي في غزة
إيران تحذر ترامب: إغلاق مضيق هرمز ودمار الشركات الأمريكية حال استهداف الطاقة
بورسعيد تتزين في ثالث أيام العيد.. إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات
بتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تقود اتصالات دولية مكثفة لخفض التصعيد ومنع اتساع الحرب بالمنطقة
تعرف علي القيمة التسويقية للزمالك واوتوهو الكونغولي
مصدر أمنى: إنهاء خدمة فرد شرطة تحصل على مبلغ مالى من شخص أجنبى بجنوب سيناء
بعد العيد…وزارة البترول تضع ضوابط العمل عن بعد
الناتو يصعد لهجته ضد إيران .. تحذيرات من تهديد عالمي وتحرك دولي لتأمين مضيق هرمز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. وعيار 21 بـ480.7 درهم

علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات متأثرة بهبوطه عالميا، حيث شهد المعدن الأصفر انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنحو 10%.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد  22 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم بدون مصنعة 

سجل الذهب عيار 24 نحو 541.50 درهم إماراتي.

وانخفض سعر الذهب عيار 22 إلى 501.50 درهم إماراتي.

وبلغ الذهب عيار 21 نحو 480.75 درهم إماراتي.

وهبط سعر الذهب عيار 18 ليصل إلى 412.25 درهم إماراتي.

أسعار أوقية الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت 16842درهما إماراتيا.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3846 درهما إماراتيا

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4497.41 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

بقاتلة الصهاينة.. الجيش الإيراني يعلن عن هجوم ناجح على مطار بن جوريون الإسرائيلي

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

رضا عبد العال

«لعيبة وشها نحس ولازم تمشي» .. رد فعل غير متوقع من رضا عبدالعال بعد خسارة الأهلي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

صحة الشرقية

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

ازالة تعدي

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد