عيار 21 نزل 700 جنيه من القمة| تراجع حاد في أسعار الذهب ثاني أيام العيد

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا حادًا ومفاجئًا خلال تعاملات مساء السبت الموافق 21 مارس 2026، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث واصل المعدن الأصفر خسائره بشكل متسارع وسط حالة من القلق والترقب في الأسواق، ليؤكد أن سعر الذهب اليوم يدخل مرحلة جديدة من التقلبات القوية بعد موجة من الانخفاضات المتتالية خلال الساعات الماضية.





وجاء هذا التراجع بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، ما زاد من حدة الصدمة لدى المتعاملين، خاصة مع تسجيل سعر الذهب اليوم انخفاضًا إضافيًا بقيمة 25 جنيهًا خلال ساعات قليلة من التداولات المسائية، ليصل إجمالي الخسائر خلال اليوم إلى نحو 175 جنيهًا، في واحدة من أكبر التراجعات اليومية خلال الفترة الأخيرة،بينما هبط الجرام بنحو يزيد على 700 جنيه من اعلى قمة قبل أسبوعين.

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم

واصل سعر الذهب اليوم نزيفه السريع، حيث سجل انخفاضًا جديدًا بعد ساعتين فقط من بدء التعاملات المسائية، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار الحاد داخل سوق الصاغة، بالتوازي مع التغيرات العالمية.

وكان الذهب قد تراجع بالفعل في وقت سابق من نفس اليوم، قبل أن يعاود الهبوط مرة أخرى، ما يشير إلى موجة بيع قوية وضغوط واضحة على الأسعار، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات من الأسواق العالمية مع عودة التداولات الأسبوع المقبل.

خسائر كبيرة خلال أسبوع واحد

لم تتوقف خسائر سعر الذهب اليوم عند حدود اليوم فقط، بل امتدت إلى الأسبوع الماضي، حيث سجلت أوقية الذهب في البورصات العالمية خسائر أسبوعية ضخمة، حيث تراجعت من مستوى 5019 دولارًا في بداية الأسبوع إلى نحو 4498 دولارًا عند الإغلاق، بإجمالي خسائر تجاوزت 521 دولارًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة.



أحدث أسعار الذهب في مصر الآن

سجل سعر الذهب اليوم مستويات جديدة بعد التراجع الأخير، وجاءت الأسعار بدون مصنعية كالتالي:

عيار 24: سجل نحو 7914 جنيهًا للشراء و7857 جنيهًا للبيع

عيار 22: بلغ نحو 7254 جنيهًا للشراء و7202 جنيهًا للبيع

عيار 21: وصل إلى 6925 جنيهًا للشراء و6875 جنيهًا للبيع

عيار 18: سجل نحو 5935 جنيهًا للشراء و5892 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب: بلغ نحو 55.4 ألف جنيه للشراء و55 ألف جنيه للبيع

ويظل عيار 21 هو الأكثر تداولًا في مصر، لذلك يتأثر به السوق بشكل مباشر، ويعد المؤشر الأهم عند متابعة سعر الذهب اليوم.

سعر الأوقية عالميًا وتأثيره على سوق الصاغة

على المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4495 دولارًا للشراء و4493 دولارًا للبيع، وهو مستوى منخفض مقارنة ببداية الأسبوع.

ويؤكد هذا التراجع أن الضغوط العالمية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه سعر الذهب اليوم، خاصة مع توقف التداولات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يترك سوق الصاغة تحت تأثير آخر إغلاقات عالمية.



اتساع الفجوة بين البيع والشراء

من أبرز الظواهر التي صاحبت تراجع سعر الذهب اليوم هو اتساع الفجوة بين سعري البيع والشراء، والتي وصلت إلى نحو 100 جنيه في بعض الأحيان.

ويعكس هذا الأمر حالة من الترقب والحذر لدى التجار، في ظل توقعات باستمرار التقلبات، وهو ما يدفعهم إلى توسيع هامش الأمان لتجنب الخسائر المفاجئة.

لماذا يتراجع الذهب بهذه القوة؟

يرى خبراء أن تراجع سعر الذهب اليوم بهذا الشكل الحاد يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

الخسائر الكبيرة في البورصات العالمية

ارتفاع قوة الدولار عالميًا

تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن مؤقتًا

عمليات جني أرباح واسعة بعد موجات ارتفاع سابقة

كما أن توقف التداولات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع يجعل سوق الصاغة أكثر تأثرًا بأي تغييرات سابقة، دون وجود مؤشرات جديدة تدعم الاستقرار.

مصنعية الذهب وتأثيرها على السعر النهائي

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لـ سعر الذهب اليوم لا تشمل المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر.

وتتراوح قيمة المصنعية عادة بين 100 إلى 300 جنيه حسب نوع المشغولات الذهبية، حيث ترتفع في عيار 18، وتنخفض في عيار 24 المستخدم في السبائك، ما يعني أن السعر النهائي للمستهلك قد يكون أعلى من السعر المعلن.

توقعات سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع محللون أن يظل سعر الذهب اليوم عرضة للتقلبات خلال الأيام القادمة، خاصة مع عودة التداولات العالمية يوم الاثنين.

ومن المرجح أن تتحدد الاتجاهات القادمة بناءً على أداء الأسواق العالمية، وتحركات الدولار، وقرارات البنوك المركزية، إضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية.



وفي حال استمرار الضغوط الحالية، قد يشهد الذهب مزيدًا من التراجع، أما في حال ظهور محفزات جديدة فقد يعاود الارتفاع سريعًا.



هل الوقت مناسب للشراء؟

مع هذا التراجع الكبير في سعر الذهب اليوم، يتساءل الكثيرون عما إذا كان الوقت مناسبًا للشراء.



ويرى بعض الخبراء أن الأسعار الحالية قد تمثل فرصة للشراء على المدى الطويل، خاصة لمن يهدف إلى الادخار، بينما يفضل آخرون الانتظار حتى تتضح اتجاهات السوق بشكل أكبر.

وفي جميع الأحوال، يظل الذهب أحد أهم أدوات التحوط، رغم التقلبات التي يشهدها حاليًا، ما يجعل متابعة سعر الذهب اليوم أمرًا ضروريًا لكل من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.