نزل 25 جنيها جديدة.. نزيف جديدة في سعر الذهب بعد ساعات من التداولات المسائية

يستمر نزيف الذهب في تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 21-3-2026 وهو ثاني أيام عيد الفطر المبارك و عيد الأم.

الذهب يتراجع مرتين اليوم

فقد سعر الذهب 25 جنيهًا جديدة بعد ساعتين من بدء التداولات المسائية ليصل مجمل ما فقده خلال يوم نحو 175 جنيهًا .

تحركات الذهب

خلال الأسبوع الماضي تعرض سعر جرام الذهب لإهتزاز في قيمته حيث تراوح بين مجمل ما فقده خلال الأيام القلائل الماضية ما بين 450 حتى 500 جنيهًا في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 6925 جنيهًا .

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة 7914 جنيهًا للشراء و 7857 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7254 جنيهًأ للشراء و 7202 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6925 جنيهًا للشراء و 6875 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5935 جنيهات للشراء و 5892 جنيهًأ للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 55.4 ألف جنيه للشراء و 55 ألف جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4495 دولارات للشراء و4493 دولار للبيع.