نزل 150 جنيها ..الذهب يهوى رغم احتفالات عيد الفطر و عيد الأم.. تفاصيل

تراجع سعر الذهب في مصر لليوم الثالث على التوالي وذلك خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك و احتفال عيد الأم؛ والمحدد مستهل تعاملات مساء اليوم 21-3-2026.

الذهب يتراجع مجددًا

وهوى سعر جرام الذهب مقدار 150 جنيهًا للمرة الثالثة على التوالى رغم استمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية للأسبوع الثاني على التوالي.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6950 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7942 جنيهًأ للشراء و 7885 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7281 جنيهًا للشراء و7228 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6950 جنيهًأ للشراء و 6900 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر 18 الأوسط انتشارا 5957 جنيهًا للشراء و5914 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 55.6 ألف جنيه للشراء و 55.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4495 دولارًأ للشراء و 4493 دولاراً للبيع.