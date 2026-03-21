قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجعت عالميا.. أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم السبت21-3-2026

سبائك الذهب
سبائك الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم السبت21-3-2026
، استقرارًا نسبيًا في أسعار سبائك الذهب، في ثاني أيام عيد الفطر، مع تأثير تراجع الأسعار العالمية على السوق المحلية.
أسعار سبائك الذهب في السوق المصرية اليوم:
سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 7 965 جنيهات
سبيكة الذهب وزن 2 جرام: 15 930 جنيهات
سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 39 825 جنيهًا
سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 79 650 جنيهًا
سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا: 159 300 جنيه
سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 398 250 جنيهًا
سبيكة الذهب وزن 100 جرام: 796 500 جنيه
سبيكة الذهب وزن 200 جرام: 1 593 000 جنيه
سبيكة الذهب وزن 500 جرام: 3 982 500 جنيه
سبيكة الذهب وزن 1 كيلو: 7 965 000 جنيه
 

وأشار متعاملون في أسواق الصاغة إلى أن أسعار سبائك الذهب المحلية تأثرت بتحركات السعر العالمي للأوقية، مع تأثيرات واضحة لانخفاض الطلب خلال عطلة العيد وتذبذب الدولار مقابل العملات الرئيسية.


ويرى خبراء المعادن أن الأسواق المحلية تراقب عن كثب التحركات العالمية في المعادن الثمينة، خاصة مع تداخل تأثيرات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يبقي سبائك الذهب في نطاق من الترقب والتحرك النسبي.


ويتوقع الخبراء أن تظل أسعار سبائك الذهب متحركة خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية حدوث تغييرات في الأسعار نتيجة أي تقلبات في الأسواق العالمية بعد فترة العيد، ما قد يؤثر على مستويات الطلب والعرض محليًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

