وصل 7100 جنيه .. سعر عيار 21 في أول أيام العيد

سجل أشهر عيار ذهب في مصر تراجعًا طفيفًا بعد أكثر من ساعتين من بدء تعاملات مساء أول أيام عيد الفطر المبارك والمحدد اليوم الجمعة الموافق 20-3-2026.

عيار 21 ينخفض

وتراجع سعر عيار 21 الأكبر انتشارا 50 جنيهُا في المتوسط.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب تراجعًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة بقيمة تبلغ 50 جنيًها في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8114 جنيهًا للشراء و 8057 جنيًها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7438 جنيهات للشراء و 7385 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7100 جنيهًا للشراء و 7050 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6085 جنيًها للشراء و 6042 جنيًها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4568 دولارات للشراء و 4541 دولاراً للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56.8 ألف جنيه للشراء و 56.4 ألف جنيه للبيع.