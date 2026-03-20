شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة 20 مارس 2026 استقرارًا نسبيًا في أسواق الذهب، مع متابعة حركة البيع والشراء في المنامة وباقي المناطق.

ويهتم المتعاملون بمتابعة أسعار مختلف الأعيرة، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب والأونصة، فضلاً عن قيمة نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24.

أسعار الذهب اليوم في البحرين

عيار 24: 56.150 دينار

عيار 22: 51.475 دينار

عيار 21: 49.125 دينار

عيار 18: 42.125 دينار

الجنيه الذهب: 393.050 دينار

الأونصة بالدينار: 1,746.475 دينار

الأونصة بالدولار: 4,644.90 دولار

وبلغ نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24 (ما يعادل 85 جرامًا) نحو 4,772.750 دينار بحريني.