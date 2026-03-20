هاتف أسطوري من الذهب.. كافيار تفاجئ العالم بإصدارات فاخرة مبهرة

أعلنت شركة كافيار Caviar، عن أحدث مجموعاتها الفاخرة من الهواتف الذكية، والتي تتصدرها نسخة Spirit of UAE المستوحاة من ثقافة وهوية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمبنية على هاتفي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.

وتستهدف مجموعة كافيار الجديدة عشاق الفخامة، خاصة داخل الإمارات، بتصاميم حصرية تحمل طابعا وطنيا مميزا.



يحمل إصدار Spirit of UAE نقشا بارزا دقيقا يجسد رئيس الدولة وهو يحمل خريطة الإمارات، في رمزية تعكس الوحدة الوطنية والرعاية.

وذكرت الشركة أن التصميم مستوحى من صورة انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي داخل الإمارات.

ويعتمد الهاتف على ذهب عيار 18 قيراطا في إبراز الخريطة، إلى جانب استخدام مينا فاخرة لمحاكاة الزي الأبيض الرسمي، وقد حدد سعر النسخة بسعة 256 جيجابايت من iPhone 17 Pro عند نحو 10770 دولارا.

إصدار Spirit of UAE

كما كشفت كافيار عن إصدار آخر يحمل اسم Falcon، والمبني على هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra، ويتميز هذا الطراز بنقش بارز لصقر محلق، يرمز إلى القوة والحرية، ويبرز فوق خلفية من ألياف الكربون مدعومة بلمسات ذهبية، ولم تعلن الشركة عن سعر هذا الإصدار، مشيرة إلى أنه متاح عند الطلب.

إصدار Falcon



أما الإصدار الثالث Dubai Edition، فيستند إلى iPhone 17 Pro، ويحتفي بأفق مدينة دبي الشهير.

ويتضمن التصميم نقشا ثلاثي الأبعاد لمعالم بارزة مثل برج خليفة، مصنوعا من سبيكة مجوهرات ومطليا بذهب وردي عيار 24 قيراطا.

ويأتي هيكل الهاتف من التيتانيوم المستخدم في صناعة الطائرات مع طلاء أسود من نوع PVD، وحددت الشركة سعر هذا الإصدار المحدود بـ 9910 دولارات، مع إنتاج 19 وحدة فقط.

إصدار Dubai Edition

وفي سياق متصل، كشفت شركة كافيار مؤخرا عن نسخة مخصصة من Galaxy S26 Ultra مزينة بتصاميم حيوانية من ذهب عيار 24 قيراطا، بسعر يبدأ من 10490 دولارات، إلى جانب مجموعة فاخرة لهاتف iPhone 17 Pro بمناسبة عيد الحب، مزودة بلمسات من الذهب والألماس.