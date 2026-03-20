بعد ساعات من التداولات المسائية.. الذهب يفقد 50 جنيها من قيمته

تعرض سعر الذهب بعد ساعات قلائل من التداولات المسائية والمحددة اليوم الجمعة الموافق 20-3-2026؛ لهزة مفاجئة.

الذهب يهوى مجددًا

وجدد سعر جرام الذهب هبوطه مرة أخرى بمقدار 50 جنيًها في المتوسط بعد ساعات قلائل من تعاملات أول أيام عيد الفطر المبارك مساء.

تذبذب في المعدن الأصفر

وتعرض سعر المعدن الأصفر لحالة من التذبذب وذلك بعد ارتفاع مقداره 140 جنيها في مستهل تعاملات مساء اليوم لكنه فقدها مجددًا.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 7100 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8114 جنيهًا للشراء و8057 جنيًها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7438 جنيها للشراء و 7385 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7100 جنيه للشراء و7050 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6085 جنيًها للشراء و6042 جنيًها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4568 دولارا للشراء و4541 دولاراً للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56.8 ألف جنيه للشراء و56.4 ألف جنيه للبيع.