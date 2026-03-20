توروب يرد على أنباء رحيله عن الأهلي.. هل يغادر القلعة الحمراء؟
اعتراف مثير.. مجتبى خامنئي: تجولت سرا بين الإيرانيين وركبت سيارة أجرة واستمعت لأحاديثهم
تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي
بعد ساعات من التداولات المسائية.. الذهب يفقد 50 جنيها من قيمته
سنواصل دعمه.. ليفربول يدين الإساءات العنصرية من جماهير جلطة سراي ضد كوناتي
الرئيس الإيراني: دول الجوار صديقة لنا.. ومستعدون لحل الخلافات
تصريحات نارية من ترامب: المعركة في إيران حُسمت عسكريا.. والناتو جبناء
قائد فيلق القدس: المقاومة تتحرك منفردة للدفاع عن إيران ضد أمريكا وإسرائيل
ترامب: لم يتبق لدى إيران قادة نتحدث إليهم
دمياط .. التحقيق مع مالك محل بسبب إنفجار أنبوبة غاز هيليوم
في أول أيام عيد الفطر.. الدولار يسجل 52.29 جنيه مساء اليوم
ضربة قوية للأعداء .. خامنئي: العدو توهم بإسقاط الشعب الإيراني للنظام في يوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد ساعات من التداولات المسائية.. الذهب يفقد 50 جنيها من قيمته

سعر الذهب
محمد يحيي

تعرض سعر الذهب بعد ساعات قلائل من التداولات المسائية والمحددة اليوم الجمعة الموافق 20-3-2026؛ لهزة مفاجئة.

الذهب يهوى مجددًا

وجدد سعر جرام الذهب هبوطه مرة أخرى بمقدار 50 جنيًها في المتوسط بعد ساعات قلائل من تعاملات أول أيام عيد الفطر المبارك مساء.

سعر الذهب في مصر

تذبذب في المعدن الأصفر

وتعرض سعر المعدن الأصفر لحالة من التذبذب وذلك بعد ارتفاع مقداره 140 جنيها في مستهل تعاملات مساء اليوم لكنه فقدها مجددًا.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 7100 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8114 جنيهًا للشراء و8057 جنيًها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو  7438 جنيها للشراء و 7385 جنيها للبيع.

سعر الذهب الان

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7100 جنيه للشراء و7050 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6085 جنيًها للشراء و6042 جنيًها للبيع.

سعر الذهب الان في مصر

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4568 دولارا للشراء و4541 دولاراً للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56.8 ألف جنيه للشراء و56.4 ألف جنيه للبيع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

وننسي اللي كان

بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

استمرار حالة عدم الاستقرار

منخفض "العيد" يضرب بقوة.. عواصف وسيول تجتاح المحافظات

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات بعد ساعات| الطقس

القهوة

تحذير صحي خطير| القهوة ليست بريئة.. أدوية يجب تجنب تناولها معها

ترشيحاتنا

شوبير

خالص عزائي لأخي وصديقي .. شوبير ينعى شقيق خالد مرتجي

قائمة إنجلترا

قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي أوروجواي واليابان وديا استعدادا لكأس العالم

الاهلي

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الترجي التونسي

بالصور

تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

هل حلاقة الشعر في الأماكن الحساسة ضارة للنساء؟.. مخاطر لا تعلمها

هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟

فيديو

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد