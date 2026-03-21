قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: إيران لاتعتزم الموافقة على وقف إطلاق النار
بعد افتتاح المونوريل رسميًا.. 100معلومة عن أول مشروع من نوعه في مصر
إصابة شخص بطعنات غادرة خلال مشاجرة في إحدى قرى الدقهلية
السعودية .. اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بالمنطقة الشرقية
السفير عاطف سالم: تماسك إسرائيل تراجع مع استمرار الحرب
علامة في معدتك صباح ثاني يوم العيد تدل على مشكلة خطيرة
سعر الدولار في البنوك ثابت في ثاني أيام عيد الفطر
التزام بالتعريفة ونظافة للحدائق.. كيف تابعت «التنمية المحلية والبيئة» احتفالات أول أيام عيد الفطر؟
ماذا بعد رمضان؟ اعرف كيفية المداومة على الطاعات والعبادات
بعد ساعات على عرضه.. قصة قرار مفاجئ أطاح بـ“سفاح التجمع” من السينمات رغم الإقبال الجماهيري
عودة فولجا للساحة.. كروس أوفر جديدة تعيد إحياء العلامة الروسية
الأتوبيس الترددي يصل القاهرة الجديدة في عيد الفطر 2026 .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار في البنوك ثابت في ثاني أيام عيد الفطر

محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك وذلك في ظل غياب تداولات أولية له اليوم السبت الموافق 21-3-2026.

لماذا استقر الدولار

خلال أيام الأعياد والمناسبات الرسمية وحتى العطلات الدورية في البنوك؛ يتعرض سعر الدولار لحالة من الثبات نظرا لعدم وجود تداولات على العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي نظرًا لتعطله.

ما القصة؟

اعلن البنك المركزي المصري أن الأربعاء الماضي كان هو آخر يوم عمل رسمي داخل البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا، وتعطيل العمل اعتبارا من صبيحة الخميس وحتي الإثنين المقبل، نظرًا للإحتفال بعيد الفطر المبارك

سجل سعر الدولار ثباتًأ داخل الجهاز المصرفي من دون تغيير  منذ قرابة الـ3 أيام السابقة.

وفقا لتحديثات الجهاز المصرفي الأخيرة والتي وصل متوسط سعر الدولار نحو 52.29 جنيهًا .

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 52.29 جنيهًا للشراء و 52.42 جنيهًأ للبيع.

سجل أقل سعر دولار 52.19 جنيهاً للشراء و 52.29 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

بينما سجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه 52.25 جنيهًا للشراء 522.35 جنيهًأ للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.27 جنيهًا للشراء و 52.37 جنيهًا للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB".

سجل سعر الدولار في معظم البنوك نحو  52.29 جنيهًا للشراءو 52.39 جنيهًا للبيع في بنوك " المصرف المتحد، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، قناة السويس، ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي، فيصل الاسلامي، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.3 جنيهًأ للشراء و 52.4 جنيهًأ للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، بيت التنمويل الكويتي، الأهلي الكويتي".

سجل أعلي سعر دولار 52.35 جنيهًأ للشراء و 52.45 جنيهًأ للبيع في بنكي نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه 52.32 جنيهًأ للشراء و 52.42 جنيهًا للبيع.

