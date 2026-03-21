الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثانى أيام عيد الفطر.. استقرار أسعار الذهب في مصر وارتفاع الأوقية عالميًا

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت21-3-2026 حالة من الاستقرار في معظم الأعيرة بعدما سجلت تحركات محدودة خلال جلسات التعاملات المحلية في ظل متابعة المستثمرين للأوضاع في الأسواق العالمية

ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه البورصات العالمية ارتفاعًا مستمرًا في سعر أوقية الذهب التي تتداول حاليًا فوق 5000 دولار للأوقية وهو مستوى غير مسبوق في ظل الطلب المتزايد على الأصول الآمنة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت21-3-2026 ما يلي: 

عيار 24 نحو 8580 جنيه

عيار 22 نحو 7865 جنيه

عيار 21 نحو 7510 جنيه

عيار 18 نحو 6435 جنيه

عيار 14 نحو 5007 جنيه

عيار 12 نحو 4290 جنيه

الجنيه الذهب نحو 59000 جنيه

وعلى الصعيد العالمي تواصل أوقية الذهب التداول عند مستويات قياسية تتجاوز 5100 دولار وسط تذبذب في الأسواق نتيجة تحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى

ويرى محللون أن ارتفاع الذهب يعود إلى استمرار التدفقات نحو الملاذات الآمنة بعد موجات من التقلبات في أسواق الأسهم والسندات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية التي عززت من جاذبية المعدن الأصفر لدى المستثمرين

كما يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه عاملاً مؤثرًا في تحديد أسعار الذهب محليًا إذ تتفاعل الأسعار في السوق المصرية بسرعة مع أي تغيرات في الأسعار العالمية

ويتوقع الخبراء أن تظل أسعار الذهب في نطاق متغير خلال الأيام المقبلة مع ترقب بيانات اقتصادية جديدة وقرارات محتملة من البنوك المركزية مما قد يحدث تغيرات في اتجاهات الأسعار عالميًا ومحليًا

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
