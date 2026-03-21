الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

موقف أغلى عيار ذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم السبت21-3-2026

سعرالذهب
سعرالذهب
محمد يحيي

استقر سعر أغلى أعيرة الذهب مع أول تعاملات ثاني أيام عيد الفطر المبارك وتحديدًا اليوم السبت21-3-2026

آخر تحديث لـ عيار 24

وصل آخر تحديث لـ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8114 جنيهًا للشراء و 8057 جنيًها للبيع.

سعر الذهب الان

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر معظم الأعيرة الذهبية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك و عيد الأم علي مستوي محلات بيع وتداول المعدن الأصفر.

الذهب يهوى مجددًا.

وجدد سعر جرام الذهب هبوطه مرة أخرى بمقدار 50 جنيًها في المتوسط بعد ساعات قلائل من تعاملات أول أيام عيد الفطر المبارك مساء أمس.

سعر الذهب في مصر

تذبذب في المعدن الأصفر

وتعرض سعر المعدن الأصفر لحالة من التذبذب وذلك بعد ارتفاع مقداره 140 جنيهًأ في مستهل تعاملات مساء اليوم لكنه فقدها مجددًا.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 7100 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8114 جنيهًا للشراء و 8057 جنيًها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو  7438 جنيهات للشراء و 7385 جنيهات للبيع.

سعر الذهب الان

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7100 جنيهًا للشراء و 7050 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6085 جنيًها للشراء و 6042 جنيًها للبيع.

سعر الذهب الان في مصر

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4568 دولارات للشراء و 4541 دولاراً للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56.8 ألف جنيه للشراء و 56.4 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب في مصر

الذهب والسوق العالمي

مع تصاعد الترقب في الأسواق العالمية لقرارات السياسة النقدية، عاد الذهب ليتصدر المشهد الاقتصادي بعد تأثره المباشر بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

 ويُعد المعدن الأصفر أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، إلا أن تحركات الفائدة تظل العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاهاته، سواء على المستوى العالمي أو داخل السوق المصري.

تأثير قرار الفيدرالي على الأسواق العالمية

أكد لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة كان له تأثير مباشر وسريع على أسعار الذهب، حيث بدأت الأسواق في التفاعل مع القرار منذ الساعات الأولى من التداول.

وأوضح أن أسعار الذهب عالميًا شهدت تراجعًا ملحوظًا، إذ سجلت أوقية الذهب في بداية التعاملات نحو 4868 دولارًا قبل أن تنخفض تدريجيًا إلى مستويات أقل، في إشارة إلى تحول سلوك المستثمرين بعيدًا عن المعدن النفيس، مع تراجع جاذبيته في ظل ثبات العائد على الأدوات المالية الأخرى.

