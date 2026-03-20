في أول أيام عيد الفطر .. الذهب يرتفع 159 جنيهًا في تعاملات اليوم

ارتفعت اسعار الذهب في مصر مع أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 20-3-2026 داخل محلات الصاغة بمصر.

الذهب يجدد الصعود

ارتفع سعر جرام الذهب بواقع 150 جنيهًا بعد تراجع على مدار الأسبوع الجاري وصل إلى 410 جنيهًا.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 7150 جنيهًأ للشراء و 7100 جنيهًأ للبيع.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8171 جنيهًأ للشراء و 8114 جنيهًأ للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 7490 جنيهًأ للشراء و 7438 جنيهًأ للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7150 جنيهًأ للشراء و 7100 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6128 جنيهًأ للشراء و 6085 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وأظهر سعر الجنيه الذهب نحو 57.2 ألف جنيه للشراء و 56.8 ألف جنيه لللبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4568 دولارات للشراء و 4566 دولارات للبيع.