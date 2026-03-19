سعر الذهب في الكويت يسجل 39.7 دينار في ختام تعاملات اليوم

شهد سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس الموافق 19-3-2026 على مستوي محلات الصاغة الكويتية.

سعر الذهب في الكويت اليوم

وصل متوسط سعر الذهب في الكويت اليوم لدرجات مستقرة رغم التداعيات الإقليمية.

آخر تحديث لسعر الذهب في الكويت

وسجل سعر الذهب في الكويت في آخر تحديث له 39 دينارات كويتية.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 45.4 دينار كويتي.

عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 41.565 دينار كويتي.

وسجل سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 39.725 دينار كويتي

بلغ سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 34.05 دينار كويتي.

وسجل سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 317.8 دينار كويتي.

وسجل أونصة الذهب

ووصل سعر أونصة الذهب نحو 1.412 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4608 دولار.