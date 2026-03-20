شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 20 مارس 2026 تغيرات ملحوظة داخل أسواق الصاغة، بالتزامن مع متابعة مستمرة من قبل المستثمرين والمستهلكين لحركة المعدن الأصفر في الأسواق الإماراتية والعالمية.

ونستعرض أسعار الذهب في الإمارات اليوم لمختلف الأعيرة المتداولة في الأسواق، والتي تشمل عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18، إلى جانب متابعة أسعار الجنيه الذهب والسبائك الذهبية وسعر الذهب الصيني داخل محال الصاغة، مع رصد حركة البيع والشراء في أبوظبي وباقي الإمارات.

متوسط أسعار الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24: 565.25 درهم

عيار 22: 523.50 درهم

عيار 21: 502.00 درهم

عيار 18: 430.25 درهم

أسعار الذهب في السوق الإماراتي

الجنيه الذهب: 4,016.00 درهم

الأونصة بالدرهم الإماراتي: 17,581.25 درهم

الأونصة بالدولار الأمريكي: 4,686.47 دولار

نصاب الزكاة على الذهب

نصاب الزكاة (85 جرام من عيار 24): 48,046.25 درهم

وتواصل أسواق الذهب في الإمارات متابعة حركة الأسعار بشكل يومي، في ظل الإقبال على شراء المشغولات الذهبية والسبائك، مع ارتباط الأسعار المحلية بالتغيرات التي تشهدها أسعار الأونصة في الأسواق العالمية.