ترقب جديد في سعر الذهب خلال تعاملات ثاني أيام العيد

أظهر سعر الذهب استقراراً مع أول تعاملات له صباح اليوم السبت الموافق 21-3-2026 داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر معظم الأعيرة الذهبية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك و عيد الأم علي مستوي محلات بيع وتداول المعدن الأصفر.

الذهب يهوى مجددًا.

وجدد سعر جرام الذهب هبوطه مرة أخرى بمقدار 50 جنيًها في المتوسط بعد ساعات قلائل من تعاملات أول أيام عيد الفطر المبارك مساء أمس.

تذبذب في المعدن الأصفر

وتعرض سعر المعدن الأصفر لحالة من التذبذب وذلك بعد ارتفاع مقداره 140 جنيهًأ في مستهل تعاملات مساء اليوم لكنه فقدها مجددًا.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 7100 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8114 جنيهًا للشراء و 8057 جنيًها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7438 جنيهات للشراء و 7385 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7100 جنيهًا للشراء و 7050 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6085 جنيًها للشراء و 6042 جنيًها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4568 دولارات للشراء و 4541 دولاراً للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56.8 ألف جنيه للشراء و 56.4 ألف جنيه للبيع.