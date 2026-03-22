هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس تراجعا ملحوظا، حيث تراجع المعدن الأصفر محليا وعالميا رغم الأحداث الجيوسياسية الجارية.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الاحد ثالث ايام عيد الفطر المبارك..

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

7,874 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

: 6,890 جنيهًا



سعر الذهب عيار 18: 5,906 جنيها

سعر الجنيه الذهب: 55,120 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا اليوم

وسجلت سعر الذهب عالميا اليوم نحو 4491 دولار، ما يعكس استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة وحركة الدولار.

تراجع الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، أنهت أسعار الذهب الأسبوع على تراجع ملحوظ، حيث هبطت الأوقية بنسبة 3.1% لتسجل نحو 4,492 دولارًا، في واحدة من أطول موجات الخسائر اليومية منذ أكتوبر 2023.

كما سجل المعدن الأصفر أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 1983 بنسبة تقارب 11%، مع تغير توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل استمرار التشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي.